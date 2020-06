Football: Des joueurs noirs de MLS prennent une importante décision

Des joueurs noirs de Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain de football ont mis sur pied vendredi, une coalition afin de lutter contre le racisme dans le footbal au Canada et aux Etats-Unis.

Plus de 70 joueurs de MLS engagés contre le racisme

Au moment où le monde du sport, notamment du football s’est associé au mouvement « Black Lives Matter » pour lutter contre le racisme, plus de 70 joueurs noirs de MLS ont décidé de lancer une coalition afin de lutter contre le racisme aux Etats-Unis et au Canada.

Dénommée « Black Players Coalition of MLS » (coalition des joueurs noirs de MLS), l’association, selon une note produite, a pour but de lutter contre les « inégalités raciales » au sein de la MLS et aussi de soutenir « tous ceux qui luttent contre le racisme dans le monde du football ».

La coalition entend par ces actions « impacter positivement » les communautés noires aux Etats-Unis et au Canada. L’association est présidée par Justin Morrow, défenseur du Toronto FC qui entend au travers de cette coalition obtenir également plus de place pour les joueurs noirs au sein des associations de joueurs.

37 millions de Francs déjà récoltés

La ‘’Black Players Coalition of MLS’’ bénéficie du soutien de l’association des joueurs de la ligue nord-américaine. A ce jour, ce sont 75.000 dollars, soit plus de 37 millions de Francs CFA qui ont été récoltés auprès des joueurs de MLS en guise de contribution à la coalition.

Quant à la ligue, elle a apporté son soutien à la coalition au travers d’un communiqué. « La Ligue se réjouit à la perspective d'une collaboration continue et de longue date avec la Black Players Coalition of MLS grâce à des efforts visant à développer le jeu dans les communautés noires, à prioriser la diversité et à lutter contre les préjugés implicites par le biais d'initiatives culturelles et éducatives à l'échelle de la ligue », peut-on lire dans le communiqué.

Notons que l’attaquant international sierra-léonais Kei Kamara est membre de l’équipe dirigeante de la coalition.