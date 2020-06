Tiken Jah attaque Bédié et se fait remonter les bretelles

Tiken Jah Fakoly est farouchement opposé à la candidature d'Henri Konan Bédié pour la présidentielle d'octobre 2020. Le chanteur ivoirien a violemment dénoncé la volonté du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de briguer la magistrature suprême. Dans une vidéo diffusée sur la toile, l'auteur de la célèbre chanson "Mangécratie" a ouvertement critiqué la décision de l'ex-président ivoirien. Deux jours après sa sortie, le reggaeman s'est attiré la foudre de partisans du "sphinx" de Daoukro.

Des partisans de Bédié se dressent contre Tiken Jah Fakoly

Le reggaeman Tiken Jah Fakoly fait partie de ceux qui sont farouchement opposés à la candidature d'Henri Konan Bédié à la présidentielle du 31 octobre 2020. Dès l'annonce de la volonté du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de conquérir le pouvoir d'État, Doumbia Moussa, de son vrai nom, a bandé les muscles contre le natif de Daoukro. "Quand il était au pouvoir, il a fait quoi ? Bédié, c'est le président le plus vaurien de l'Afrique ; il n'a jamais souffert. Donc il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens. J'apprends qu'il veut être candidat. Bédié veut être candidat; il veut être candidat où ? En 2010, il n'a pas fui le débat ? Il a fui le débat. On lui a dit de venir expliquer ce qu'il va faire pour les Ivoiriens, il a fui en donnant des arguments qui ne tiennent pas la route... Moi, je ne suis pas avec quelqu'un. Je suis avec la Côte d'Ivoire. Je suis avec les Ivoiriens", a soutenu Tiken Jah dans une vidéo.

Didier Serge Yoboué, à la tête du Cercle des amis de la paix, a apporté une cinglante réponse à Tiken Jah qu'il qualifie de "militant haineux". "Quel modèle voulez-vous donner à cette jeunesse déjà traumatisée par tant d'années de division ? Division alimentée dès fois par vos textes et chansons partisans", a cherché à comprendre ce partisan de Bédié dans une publication sur Facebook. Il a tenu à rappeler à Tiken Jah qu' "être la voix des sans voix est une noble mission d'éducation et d'éveil intelligente". "Votre dernière sortie est une insulte pour toutes ces personnes qui pour une raison ou une autre ont en estime M. Henri Konnan Bédié et cela n'est pas à créer un environnement de paix et de cohésion sociale. Vous ressuscitez les vieux démons de la division pour un artiste qui se dit éveilleur de conscience", a critiqué le premier responsable du Cercle des amis de la paix. Il a invité l'artiste-chanteur à "inculquer de bonnes et vraies valeurs à la nouvelle génération d'Africains qui trouvera son salut dans l'amour, la fraternité et la solidarité".