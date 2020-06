Grosse colère de Tiken Jah et Makosso contre Bédié: Ce qui a tout gâté

L'annonce de la candidature d'Henri Konan Bedié (86ans) à l'élection présidentielle d'octobre 2020, a suscité de nombreuses réactions sur la toile dont celles de l'artiste reggae Tiken Jah Fakoli et du pasteur Makosso Camille...

Tiken Jah: "Bédié n'a jamais souffert (...) Il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens"

Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bedié, âgé de 86 ans, sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il l'a annoncé samedi 20 juin lors d'une rencontre avec les représentants des structures et des organes du parti.

"Je viens d’écouter, avec beaucoup d’attention et d’intérêt, vos représentants. Je suis, à la fois, surpris et heureux du contenu de vos messages me demandant d’être candidat à l’élection du candidat de notre parti à la présidentielle d’octobre 2020. Heureux et fier d’une telle démarche de votre part, je voudrais, en retour vous remercier et vous exprimer toute ma reconnaissance. Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi", a laissé entendre Henri Konan Bédié.

L'information qui s'est répandue sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreux commentaires de plusieurs internautes qui estiment que l'ancien chef d'État est trop vieux pour prendre part à ces élections.

L'artiste reggae Tiken Jah, qui avait souhaité que les trois grands Leaders politiques de la Côte d'Ivoire, (Bediė, Ado et Gbagbo) se retirent des élections d'octobre 2020, n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités à la face du président du Pdci.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a traitė l'ancien chef d'État ivoirien de tous les noms d’oiseaux. ''Quand il était au pouvoir, il a fait quoi? Bédié, c'est le président le plus vaurien de l'Afrique; il n'a jamais souffert. Donc il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens. J'apprends qu'il veut être candidat. Bédié veut être candidat; il veut être candidat où? En 2010, il n'a pas fui le débat? Il a fui le débat. On lui a dit de venir expliquer ce qu'il va faire pour les ivoiriens, il a fui en donnant des arguments qui ne tiennent pas la route... Moi, je ne suis pas avec quelqu'un. Je suis avec la Côte d'Ivoire. Je suis avec les ivoiriens'', a lancé Tiken Jah.

Notons que le pasteur Makosso Camille a également exprimé son mécontentement face à la candidature d'Henri Konan Bédié.

''C'est une question de génération. On est fatigué des vieux qui mettent le pays dans la merde. Moi, j'avais 15 ans quand Bedié était président. J'ai 41 ans, il va encore être mon président. C'est que moi, je suis maudit. C'est foutaise...'', a martelé le pasteur Couper-décaler dans une vidéo publiée sur Facebook.