COVID-19: Nsia Vie ASSURANCES propose une solution à la fermeture des classes

Suite à la fermeture des écoles en raison de l'épidémie de Coronavirus, la compagnie Nsia Vie ASSURANCES propose une solution digitale à ses clients.

NSIA Vie ASSURANCES offre une école en ligne aux enfants de ses clients

Pratiquement tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire sont touchés par l'épidémie de Coronavirus qui a déjà fait 60 morts dans le pays. L'éducation n'est donc pas epargné. C'est d'ailleurs l'un secteur d'activité le plus touché par cette pandémie avec notamment la fermeture des classes.

Une situation qui a incité NSIA Vie ASSURANCES à trouver une solution afin d’apporter sa contribution à l’éducation scolaire des enfants de ses assurés. A cet effet, ladite compagnie, en partenariat avec la startup Educas, offre un accès gratuit à des cours de renforcement en ligne à tous ses assurés.

''La plateforme éducative « NSIA Educas » a pour but d’occuper sainement les journées des enfants tout en permettant aux parents d’assister et d’assurer le suivi de leurs enfants. « NSIA Educas » offre aux élèves du primaire à la Terminale, la possibilité d'avoir accès à des cours dans toutes les matières depuis la maison, d’effectuer des exercices, de participer à des classes en ligne et de bénéficier de l’accompagnement d’un maitre ou d’un professeur'', peut-on lire dans un communiqué de la compagnie NSIA Vie ASSURANCES.

''NSIA Educas couvre à la fois le programme ivoirien et le programme français notamment dans les disciplines dites transversales et d’orientation (Mathématique, Français, Anglais, Sciences Physiques, etc.). Chaque client recevra par mail ou par sms ses accès et pourra ainsi se connecter et inscrire ses enfants à partir du site internet de NSIA Vie ASSURANCES : www.nsiavieassurances.ci'', apprend-on.

Après le déploiement de ses solutions digitales « Chap Chap » composées de : la Borne interactive, l’extranet et l’application mobile, l’offre « NSIA Educas » est donc une autre solution digitale qui contribuera à améliorer l’expérience clients.