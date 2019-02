Côte d’Ivoire : Leroy Merlin lance le "Digital first"

L’enseigne de distribution française de produits d’aménagements de maison, Leroy Merlin, opérant en Côte d’Ivoire dans la vente en ligne, lance le "Digital first", une nouvelle approche de commercialisation de ses produits au travers d’une market place, a annoncé vendredi la plateforme dans une note.

Le "Digital first", une innovation dans la vente en ligne

"Leroy Merlin (va) se lancer dans le Digital en Côte d’Ivoire," a indiqué la structure précisant que, c’est une première pour l’enseigne, qui "choisit le pays", pour débuter cette nouvelle aventure commerciale.

Leroy Merlin qui a expliqué que son objectif principal avec le Digital first est de tenter de répondre aux besoins et aux attentes des Ivoiriens avec une offre adaptée et progressive, compte pour se faire s’appuyer sur des rencontres avec les populations afin de mieux cerner leurs exigences et être le plus utile possible dans le positionnement de son offre.

"Présent en Côte d’Ivoire depuis septembre 2018, Leroy Merlin dispose d’un catalogue en ligne sur son site internet officiel, sur lequel les clients peuvent consulter les produits, mais aussi partager leurs attentes pour l’aménagement de l’intérieur de leur maison", a fait savoir l’enseigne, soutenant qu’il est également en partenariat avec Jumia où il propose ses produits à la vente.

"Après six mois d’activité en Côte d’Ivoire, Leroy Merlin compte plus de 3.000 clients répartis sur toute l’étendue du territoire ivoirien", a expliqué l’entreprise française qui dit "livrer ses produits partout en Côte d’Ivoire dans un délai de un jours à Abidjan et de trois jours à l’intérieur du pays.

Poursuivant, l'entreprise française a informé que ses produits sont disponibles et accessibles à tous les Ivoiriens à partir de 1.000 FCFA pour un an de garantie et disposé de produits de décoration, bricolage, jardin, rangement, des salles de bain, meubles, cuisines.

Les principaux modes de paiement adoptés par Leroy Merlin sont l'espèce à la livraison, Orange Money, MTN Mobile money, Visa Card, a t-il ajouté

Leroy Merlin est une enseigne de grande distribution spécialisée dans la construction, le bricolage et le jardinage. Elle fait partie du Groupe Adeo, en étant l'enseigne première et initiale. Cette enseigne est dédiée aux grandes surfaces de bricolage.