Football : Djibril Cissé fait des révélations sur le succès de Sadio Mané

Sacré champion d’Angleterre avec Liverpool cette semaine, le sénégalais Sadio Mané a brillé cette saison. Selon Djibril Cissé, il est tout simplement le meilleur joueur de Premier League

Cissé encense Sadio Mané

Ancien joueur de Liverpool, Djibril Cissé continue de suivre l’actualité des Reds. L’ex-attaquant d’origine ivoirienne a notamment eu le temps de voir Sadio Mané prendre une autre dimension au sein du club de la Mersey. Interrogé par L’Equipe, Cissé s’est prononcé sur l’ascension du meilleur joueur africain 2019.

"Quand je vais à Liverpool, on se voit de temps en temps. C’est un perfectionniste, qui a pris conscience que, s’il voulait franchir un palier, il devait être plus efficace. Et puis être au sein d’un tel trio avec Salah et Firmino et voir que l’on parle plus des deux autres que de lui, ça a dû le piquer, l’inciter à tout faire pour inverser la tendance", a expliqué l’ancien joueur de 38 ans.

« Désormais, a-t-il poursuivi, il met des buts de toutes les manières possibles : du coude, de l’épaule, du torse, sur un ciseau… C’est le meilleur joueur de la saison à Liverpool, mais aussi de toute la Premier League ».

Grosse saison de Sadio Mané

Pour Djibril Cissé, Sadio Mané « avait un problème d’efficacité il y a encore deux, trois ans, mais cette saison il a tout mis au fond ». A 28 ans, le natif de Sédhiou au Sénégal a probablement réalisé la saison la plus aboutie depuis le début de sa carrière.

Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en Premier League, Sadio Mané n’a certes pas encore atteint les 22 buts inscrits lors de la saison 2018-2019, mais l’influence du Lion de la Téranga sur le jeu de Liverpool a considérablement évolué. Disponible et pas avare en efforts, Sadio Mané, grâce à son explosivité a été très souvent le catalyseur des attaques de son équipe.

Totalement épanoui sur le front de l’attaque qu’il partage avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, il a tout simplement fait son entrée dans le cercle des meilleurs joueurs du monde.