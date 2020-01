Ballon d' Or africain 2019 : Les parents de Sadio Mané déjà en fête

Sadio Mané est en course pour le titre du Ballon d'Or africain 2019. Le joueur sénégalais est aux prises avec Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Le nom du vainqueur sera dévoilé le mardi 7 janvier 2020 à 19 heures. Mais déjà, au Sénégal, le pays dont est originaire l'attaquant de Liverpool, précisément dans son village natal, Bambali, les habitants ont déjà commencé à faire la fête.

Sadio Mané, futur Ballon d'Or africain ?

Le meilleur joueur africain pour l'année 2019 sera connu le mardi 7 janvier 2020 au cours d'une cérémonie prévue à Hurghada, en Égypte. À cette occasion, la confédération africaine de football (CAF) révèlera le grand vainqueur de ce prestigieux trophée convoité par les footballeurs africains. Sadio Mané (27 ans), Mohamed Salah (27 ans) et Riyad Mahrez (28 ans) sont les finalistes pour le Ballon d'Or africain 2019.

Mais l'international sénégalais apparait comme le grand favori pour cette année. Le poulain de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, est bien parti pour repartir avec le titre du meilleur joueur africain de l'année. En effet, le joueur des Red a devancé son coéquipier en club, l'Égyptien Mohamed Salah, au classement du Ballon d'Or dans lequel l'enfant de Bambali occupe le 4e rang quand l'attaquant des Pharaons de l'Égypte vient en 5e position et Riyad Mahrez se retrouve à la 10e marche.

Convaincus de la consécration de Sadio Mané, les Sénégalais ont décidé de faire la fête avant même que le résultat ne soit proclamé. Selon le site laviesenegalaise.com, les habitants de Bambali célèbrent déjà la victoire de leur "fils". El Hadj Diouf, ancien international sénégalais, qui a remporté deux fois le trophée, reste convaincu que son compatriote montera sur le toit de l'Afrique.

" Je suis très fier de ce qu’il a fait et si ça ne tenait qu’à moi, un Sénégalais remporterait le titre. Notre cher pays, le Sénégal, vaut tous les sacrifices et mérite de briller partout. Et chacun doit essayer de le faire briller dans les domaines où il est", confiait-il à nos confrères de l'Agence de presse sénégalaise. Contrairement à ses deux concurrents, Sadio Mané n'a pas encore gouté aux délices du Ballon d'Or africain.