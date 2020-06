Football: Mourad Boudjellal, l'Algérien qui rêve de racheter l'OM

Figure bien connue dans le monde du sport en France, Mourad Boudjellal a été président emblématique du Racing Club de Toulon. Mais, c’est dans le milieu du football, notamment du côté de Marseille que se trouve son actualité ces dernières heures.

Mourad Boudjellal veut l’OM

L’information a abondamment circulé dans la presse française ces dernières heures. Mourad Boudjellal, homme d’affaires de 60 ans et ancien président du Racing Club de Toulon veut piloter une opération de rachat de l’Olympique de Marseille (OM).

« Une offre va être formulée avec des investissements. Tout le monde sait que l'OM a un déficit important cette année, il faut le couvrir ou le faire couvrir. C'est évidemment une belle opportunité pour le club de Marseille et un beau challenge, même si ça fait peur. Mais je me suis engagé », a expliqué Mourad Boudjellal dans des propos rapportés par la Provence.

L’opportunité dont parle le dirigeant sportif est portée par Mohamed Ayachi Arjoudi, richissime homme d’affaires franco-tunisien. Actuellement à Miami selon Mourad Boudjellal, il serait prêt à investir 700 millions d’euros soit plus de 450 milliards de Francs CFA dans le développement du club français. Cependant, Jacques-Henri Eyraud, président, de l’OM a rapidement précisé ce samedi que « l’OM n’est pas à vendre».

Bouillant dirigeant sportif

Fils d’immigrés Algériens, Mourad Boudjellal est un passionné de bandes dessinées. Alors âgé de 29 ans en 1989, il crée Soleil Éditions1 et rachète les droits de la série Rahan dont il vend 8 000 exemplaires en trois jours. C’est au début des années 2000 qu’il intègre le monde du Rugby. D’abord en 2005, son entreprise parraine le RC Toulon, puis Mourad Boudjellal prend la tête du club en 2006.

Initiateur de l’arrivée à Toulon de plusieurs grands noms du rugby mondial, il apparait comme un dirigeant charismatique et quelque peu sulfureux. Alternant périodes fastes et saisons plus difficiles, il quitte la tête du RC Toulon en février 2020. Depuis, il tente de se rapprocher du milieu du football.