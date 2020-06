Football: Sadio Mané et Mohamed Salah dans l’histoire de Liverpool

30 ans après son dernier titre de champion d’Angleterre, Liverpool a remporté ce jeudi le titre de champion d’Angleterre. Le club de Mohamed Salah et Sadio Mané a profité de la défaite de Manchester City.

Sadio Mané, champion d’Angleterre

Liverpool est champion d’Angleterre pour la 19e fois de son histoire. Le club du Sénégalais Sadio Mané et de l’Egyptien Mohamed Salah a remporté le titre ce jeudi. Sans jouer, Liverpool a profité de la défaite de Manchester City face à Chelsea (2-1) pour être sacré.

A 7 journées de la fin, le club de la Mersey compte 23 points d’avance sur Manchester City. Après être passé près du titre la saison dernière, l’équipe de Sadio Mané qui a remporté la Ligue des Champions 2019, a atteint son objectif principal cette année.

Ce titre est le premier remporté par les Reds depuis l’instauration de la Premier League. Avec 86 points en 31 journées, Liverpool est la première équipe sacrée à 7 journées de la fin du championnat.

Liverpool porté par ses Africains

Avec une seule défaite et un match nul en 31 journées, Liverpool a littéralement marché sur la Premier League. Cette domination a été rendue possible grâce aux prestations de ces africains. Sur le front de l’attaque, Mohamed Salah, auteur de 17 buts, et Sadio Mané, auteur de 15 buts, ont été les véritables hommes forts de l’équipe entrainée par Jürgen Klopp.

Le Ballon d’or africain 2019 a par ailleurs délivré 7 passes décisives en championnat cette saison. Accompagnés du brésilien Firmino en attaque, les deux stars ont brillé. En défense, le Camerounais Joël Matip a également contribué à faire de Liverpool la meilleure défense du championnat d’Angleterre.

C’est donc une saison particulièrement bien remplie que va boucler le sénégalais Sadio Mané. Vice-champion d’Afrique en 2019. Joueur africain de l’année et 4e au dernier classement du ballon d’or, le joueur de 28 ans est sans aucun doute au sommet de son art.