Covid-19 : Plus de 10 millions de cas dans le monde

Apparue fin 2019 en Chine, la covid-19 est devenue assez rapidement une pandémie mondiale. Présent sur tous les continents, le virus a touché à ce jour plus de 10 millions de personnes.

Le Covid-19 a touché plus de 10 millions de personnes

Ce dimanche, le monde a franchi la barre des 10 millions de cas de covid-19. C’est ce qu’indique un décompte effectué par l’Agence Reuters. A ce jour, l’Europe et ses 2,6 millions de cas, est le continent le plus touché par la pandémie. En tête du classement des pays les plus touchés à ce jour, on trouve les États-Unis.

Le pays de Donald Trump qui compte 125.000 décès dus au Covid-19 est en tête en ce qui concerne les morts causés par le virus. 30 des 50 Etats américains sont touchés par le covid-19 d’est en ouest.

Alors que partout dans le monde il est question d’un retour à la normale, le nombre de cas déclarés a doublé depuis le 21 mai et plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les six derniers jours.

Après avoir réussi à contenir l’épidémie, la Chine craint une seconde vague. De son côté, l’Amérique Latine est le continent qui enregistre la plus grande progression du nombre de cas.

Un vaccin testé en Afrique du Sud

Du côté des spécialistes de la santé, on s’organise pour mettre à la disposition du monde un médicament et surtout, un vaccin. Ainsi, l’Afrique du sud a lancé cette semaine le premier essai clinique sur le continent africain pour un vaccin contre le covid-19.

Ce sont tout 2000 personnes qui ont accepté de participer à cette expérience. Dénommé ChAdOx1 nCoV-19, le vaccin utilisé pour ces tests a été mis au point au sein de l’Université d’Oxford. Ces essais devraient durer un an.

L’Afrique du Sud et ses 330.000 cas est le pays africain le plus touché par le virus. Le pays a par ailleurs enregistré 2413 décès. L’Afrique du sud est suivi sur le continent par l’Egypte qui compte à ce jour, 63.923 cas de covid-19 dont 2708 décès.