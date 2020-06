Football, Serie A: Grosses performances de Gervinho et Jérémie Boga

Engagés ce dimanche à l’occasion de la 31e journée de Serie A, Gervinho et Jérémie Boga se sont illustrés de la meilleure des façons sur les pelouses italiennes.

Gervinho et Jérémie Boga, buteurs

La 31e journée de Serie qui s’est disputée ce week-end a été plutôt favorable aux footballeurs ivoiriens. Si Franck Késsié et le Milan AC se sont imposés face à la Roma, les compatriotes du milieu de terrain n'ont pas gagné mais se sont brillamment illustrés à leurs postes.

Jérémie Boga et Gervniho ont fait trembler les filets. En début de soirée, l’ancien joueur de Chelsea auteur de deux buts, a permis à son club de Sassuolo d’arracher le nul face à l’Hellas Verone. Spectaculaire, Jérémie Boga a notamment marqué d’une superbe frappe enroulée lors de cette rencontre.

L’ailier international ivoirien de 23 ans a inscrit ce dimanche ses 9e et 10e buts en Serie A. Avec cette nouvelle prestation XXL, Jérémie Boga va davantage attirer les regards des grands clubs sur lui en cette fin de saison. Pour Gervinho, les choses se sont au final, moins bien passées.

Buteur dès la 15e minute avec Parme, l’attaquant ivoirien a vu son équipe se faire rejoindre puis renverser par l’Inter en toute fin de match. Les Nerrazurri ont remporté le match grâce à des buts de Stefan de Vrij (84e) et Alessandro Bastoni (87e).

Gervinho et Boga attendent Beaumelle

Performants en Serie A depuis plusieurs mois, Gervinho et Jérémie Boga sont bien partis pour être rappelés avec les Eléphants. Le joueur de Parme qui avait été écarté de la sélection suite à des choix de l’ancien sélectionneur Ibrahim Kamara, pourrait retrouver les Eléphants.

A 33 ans, Gervinho peut encore apporter son expérience et son talent à une attaque ivoirienne qui a cruellement manqué de génie lors de la CAN 2019 en Egypte. Quant à Jérémie Boga, sa sélection sonne comme une évidence. Le joueur de Sassuolo joue la meilleure saison de sa carrière et peut valablement postuler à une place chez les Eléphants.

Patrice Beaumelle qui a déclaré à sa prise de fonction qu’il entendait discuter avec tous les joueurs potentiellement aptes pour l’équipe nationale, garde certainement un œil attentif sur l’Italie.