France, Justice : François Fillon condamné à 5 ans de prison

François Fillon, ancien Premier ministre français, a été condamné ce lundi à 5 ans de prison dont deux fermes. Son épouse Pénélope a également été condamnée à 3 ans de prison avec sursis.

François Fillon reconnu coupable

Poursuivi dans l’affaire dite des emplois fictifs, l’ancien Premier ministre français François Fillon et son épouse Pénélope ont été reconnus coupables de détournements de fonds publics, complicité et recel. Le jugement a été rendu ce lundi en fin de journée par le Tribunal correctionnel de Paris. En répression, l’ex-candidat à la présidentielle a été condamné à 5 ans de prison dont deux fermes et une inéligibilité de 10 ans.

En outre, François Fillon devra payer une amende de 375.000 euros soit, un peu plus de 245 millions de francs CFA. Quant à son épouse Pénélope, elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Elle devra également s’acquitter d’une amende de 375.000 euros. Agé de 66 ans, François Fillon reste cependant libre. Les juges n’ont pas délivré contre lui de mandat de dépôt. L’ancien locataire de Matignon a cependant décidé de faire appel de cette décision.

Scandale en pleine période électorale

Candidat à la présidentielle de 2017, François Fillon était donné favori dans le camp de la droite française. Mais, le scandale sur un emploi fictif à sa femme et révélé par le Canard enchainé a littéralement plombé sa campagne. Penelope Fillon avait signé trois contrats d’assistante parlementaire avec son mari député de Sarthe et son suppléant Marc Joulaud, entre 1998 et 2013. Ces contrats, selon le tribunal parisien, « n’avaient aucune consistance et ne répondaient à aucun besoin ».

Selon le tribunal, le montant total issus de ces contrats s’élève à 1 156 000 euros, soit environ 758 millions de francs Cfa. Loin de la vie politique depuis cette affaire, François Fillon évolue aujourd’hui dans le domaine de la finance.