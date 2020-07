Siège du PDCI incendié: La permanence de Yasmina Ouegnin attaquée

L'opposition ivoirienne ne s'est pas encore remise de l'incendie qui s'est déclenché au siège du PDCI à Adjamé, que la Permanence de Yasmina Ouegnin, Députée de Cocody, a reçu la visite inopinée d'individus non encore identifiés, qui y ont laissé des signatures injurieuses.

L'Honorable Yasmina Ouegnin trainée dans la boue par des inconnus

À quatre mois de l'élection présidentielle de 2020, la situation que vit l'opposition ivoirienne est de plus en plus inquiétante. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) située dans la commune populaire d'Adjamé a été littéralement incendié. N'eût été l'intervention des Sapeurs pompiers militaires, le feu aurait causé d'énormes dégâts dans les habitations alentour.

L'enquête diligentée pour en savoir davantage sur les causes de cet incendie (accident ou incendie criminel) n'a pas encore produit ses fruits, que Yasmina Ouegnin reçoit de nuit une visite des plus indésirables. La permanence de Vox Populi, groupe parlementaire de la Députée de la Commune huppée de Cocody a en effet été la cible d'individus non encore identifiés, qui y ont marqué sur les encarts plaqués sur le mur, des propos injurieux à la limite de la décence à l'encontre de l'honorable.

Mais, le ou les auteurs d'un tel acte ne pourront courir pendant longtemps, car, prévient l'internaute qui a posté les images « Dieu merci, sa permanence est entre deux points de caméras publiques de façon rapprochée », donc, ajoute-t-il : « L'affaire sera réglée par nos autorités… »

Pour des élections apaisées, il convient que les autorités sécuritaires ivoiriennes mettent un point d'honneur à débusquer les auteurs de tels actes afin de les mettre hors d'état de nuire, et décourager ainsi d'autres initiatives du genre.