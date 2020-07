Jonathan Morisson rompt avec Maria Mobil et dévoile son vrai visage

Après sa rupture avec la top model togolaise Maria Mobil ou encore Jolie Amina, le jeune footballeur ivoirien reconverti en homme d'affaires, Jonathan Morisson, éprouve d'énormes regrets .

Jonathan Morisson: "J’ai mal d’avoir donné mon amour et mon argent à Maria Mobil"

Le jeune businessman ivoirien Jonathan Morisson et la top model togolaise, Maria Mobil, formaient un couple très médiatisé qui a fait rêver durant plus d’un. Nos deux amoureux étaient quasiment inséparables.

Mais depuis quelques semaines, des rumeurs sur les réseaux sociaux annonçaient une rupture entre nos deux tourtereaux. Alors que de nombreux internautes croyaient avoir affaire à une Fake news, Maria Mobil qui n’est autre que la jeune femme qui a interprété le rôle d’Amina dans la clip d’Ariel Sheney, a elle-même confirmé sa séparation d’avec le jeune Jonathan, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

‘’Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus ensemble, que je vais me mettre à lui parler mal sur les réseaux sociaux. Je lui étais fidèle pendant que lui m’a trahie. Des policiers sont même arrivés à la maison pour cette histoire‘’, a fait savoir Maria Mobil qui révéle qu’elle a toujours voulu que cette relation soit tenue secrète.

‘’Personne ne sait avec qui j’étais avant lui. Il est ma troisième relation. Il m’affichait sur les réseaux sociaux pour des likes... Je voudrais solennellement vous annoncer que je suis célibataire et j’ai décidé de transférer le brassard à une jeune génération‘’, a-t-elle ajouté.

De son côté, Jonathan Morisson qui a affirmé avoir dépensé près de 50 millions de Fcfa pour séduire Maria Mobil, dit avoir des regrets d’être tombé sur la mauvaise personne.

“J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne. Vendredi, tu lui donnes 5 mille dollars cash, juste pour ses petits besoins. Samedi, tu l’envoies au Mall, elle choisit une montre et une chaussure Versace; tu lui offres par amour. Et Dimanche, après une dispute, elle appelle la police contre toi. Elle a fait croire à la police que j’étais un danger pour la société. Jusqu’aujourd’hui, la police n’a pas de preuves contre moi mais chaque fois qu’ils voient ma voiture, ils m’arrêtent pour fouiller. Puis un jour, je vois des vidéos live Facebook, Instagram où on me traite de voleur. J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne. Il y a beaucoup d’autres choses qui se sont passées… Si je veux expliquer, elle perdra tous ses abonnés. Alors je vais éviter de révéler son vrai visage. Contentez-vous de ce qu’elle vous présente”, a confié Jonathan Morisson à First Magazine.