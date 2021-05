Love Maria Mobil - Jonathan Morrison: Bientôt le mariage

La top model togolaise vivant aux Etats-Unis, Maria Mobil, et le jeune businessman ivoirien, Jonathan Morrison, sont de nouveau ensemble. Ce qui s’est passé entre nos deux tourtereaux ce week-end.

La sulfureuse Maria Mobil qui a incarné le rôle de Jolie Amina dans le clip d'Ariel Sheney, était en couple avec le jeune businessman ivoirien vivant aux États-Unis, Jonathan Morrison. Une relation amoureuse qui n'aura duré que quelques mois seulement. Lors d'un passage en Côte d'Ivoire, Jonathan a révélé avoir dépensé une faramineuse somme d'argent avant de conquerir Jolie Amina. ''Avant d'être en couple avec Maria Mobil, j'ai dépensé près de 50 millions de F CFA", a révélé Jonathan Morrison.

Cependant, force est de constater que les choses ne se sont pas aussi bien passées entre nos deux amoureux. Après plusieurs querelles, le couple avait décidé de se séparer. Et c'est Jonathan qui avait donné l'information.

''Suite à plusieurs réflexions, j'ai tenu à mettre cette information à la disposition de l'opinion. Après près de deux ans de relation sentimentale avec Maria Mobil, je suis au regret de vous dire que nous ne sommes plus ensemble. En dépit de moult tractations inhérentes à toute liaison amoureuse, nous en sommes arrivés à nous séparer. Chacun de nous aura donné du sien pour que cette union tienne le plus longtemps possible, malheureusement, cela n'a été le cas'', avait-il posté sur Facebook début février 2021.

Une rupture qui n’aura duré que quelques semaines puisque nos deux tourtereaux ont été à nouveau aperçus ensemble, heureux à bord d’un jet privé. En effet, Jonathan Morrison a emmené sa dulcinée passer le week-end dernier dans un endroit paradisiaque des Etats-Unis, afin de lui faire une demande en mariage. Maria Mobil ne s’est pas fait prier pour donner une réponse favorable à son amoureux. La Bimbo togolaise a même affiché sa bague de fiançailles sur sa page Facebook. “J’ai dit oui. Bijoux Versace fins, extrêmement rares, fabriqués à la main avec pour finition en Italie, avec 206 diamants, 14 Karas", a-t-elle informé.