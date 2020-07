Eléphants: Les révélations de Salomon Kalou sur Yaya Touré

Ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Yaya Touré compte parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection ivoirienne. Son ancien coéquipier Salomon Kalou a livré des détails intéressants sur l’ancien joueur du Barça à l’occasion d’un live sur les réseaux sociaux.

Comment Yaya Touré a motivé Kalou

Sans club depuis son départ du Herta Berlin, Salomon Kalou reste actif dans les médias. A l’occasion d’un live sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant de Chelsea s’est livré sur sa riche carrière. Interrogé sur l’identité du coéquipier qui l’a plus marqué, le natif d’Oumé a désigné Yaya Touré. Le cadet de Bonaventure a notamment mis en avant la grande volonté du longiligne milieu de terrain.

«Beaucoup de joueurs m’ont beaucoup marqué mais je dirais Yaya Touré. Parce qu’on a commencé ensemble à l’académie. On partageait la même chambre. Chaque matin, il se réveillait très tôt pour prier. Après la prière, il me réveillait et on allait courir très tôt dans le stade. On s’entrainait ensemble. Il m’a apporté quelque chose que je n’avais pas : l’envie de travailler avant les autres », a expliqué Salomon Kalou. L’attaquant de 34 ans l’assure: Yaya Touré lui a fait profiter de « son envie de travailler ». « Ça m’a aidé », a-t-il ajouté.

Quand Samir Nasri encense Yaya Touré

Actuellement en Chine où il évolue avec Qingdao Huanghai, Yaya Touré n’a pas marqué seulement Salomon Kalou. En effet, quelques semaines avant la sortie de son compatriote, le petit frère de Kolo Touré a été dépeint de façon très élogieuse par Samir Nasri avec qui il a évolué à Manchester. Egalement lors d’un live, l’international français a révélé être très proche du milieu de terrain de 37 ans.

« C’est plus qu’un pote. On est vraiment très très proche avec Yaya. Il venait tout le temps chez moi. C’est un mec que j’aime bien. Il est comme moi. Il est tranquille, il est relax, il est franc. Il n’est pas langue de bois », a expliqué Samir Nasri qui avait par ailleurs révélé que Yaya Touré a acheté un appartement dans le même immeuble que lui à Londres.