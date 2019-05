Football : Yaya Touré en essai dans un club de D2 en Chine

Yaya Touré ne compte pas arrêté sa carrière de footballeur professionnel de sitôt. Le Champion d'Afrique 2015 est d'ailleurs à l'essai dans un club de D2 chinoise.

Yaya Touré négocie un nouveau contrat en Chine

Contrairement à ce qu'avait annoncé son agent, Dmitri Seluk, au sujet de sa fin de carrière, Yaya Touré se dit encore apte à poursuivre sa carrière sur la pelouse. Aussi, l'ancien capitaine des Eléphants s'est envolé, ce vendredi 17 juin, pour un essai à Qingdao Huanghai, un club évoluant en deuxième division chinoise.

Si cet essai est concluant, alors le quatre fois ballon d'or africain pourrait signer un premier bail de 6 mois. Le montant du contrat qui pourrait survenir à la suite de l'essai n'a pour l'instant pas été dévoilé.

L'arrivée de l'ancien international ivoirien suscite d'or et déjà un double espoir chez les dirigeants de ce club de l'Empire du milieu, dans la mesure où il pourrait non seulement pallier l'absence de verdu, un joueur du club indisponible pour blessure, mais aussi et surtout accroître les chances d'une montée en D1 au club.

L'on s'interroge cependant si l'ancien académicien pourrait relever ce challenge, d'autant plus qu'il a une baisse de régime, et son dernier passage à l'Olympiakos Le Pirée s'est moins bien passé.

Le footballeur ivoirien garde tout de même l'espoir de se relancer avant de prendre sa retraite définitive