Arsenal: Aubameyang exige un salaire de 181 millions par semaine

Pierre-Emerick Aubameyang est à un an du terme de son contrat avec Arsenal. L’attaquant international gabonais qu’on disait sur le départ pourrait finalement prolonger l’aventure avec les Gunners mais à des conditions précises.

Aubameyang veut une augmentation de salaire

Meilleur atout offensif de l’équipe d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a signé cette saison 22 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Le gabonais de 31 ans qui pourrait améliorer ses stats lors des 8 journées restantes de Premier League, est le meilleur buteur des Gunners.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec les pensionnaires de l’Emirates Stadium, Aubameyang pourrait prolonger l’aventure à Arsenal. Pour le faire, l’ancien joueur de Saint-Etienne exige selon ESPN une importante revalorisation salariale.

Actuellement rémunéré à hauteur de 220.000 euros par semaine, Aubameyang souhaite un nouveau contrat avec à la clé un salaire de 277.000 euros soit, plus de 181 millions de Francs CFA par semaine.

Lors d’une conférence de presse animée jeudi, Mikel Arteta, coach d’Arsenal, s’était montré optimiste quant à une prolongation pour son attaquant. L’espagnol avait ainsi assuré que Pierre-Emerick Aubameyang se sentait bien à Arsenal.

Aubameyang en position de force

Actuel 8e de Premier League, Arsenal, sauf victoire en coupe, semble promise à une nouvelle saison sans titres. Loin des places européennes, l’équipe dans laquelle a brillé Thierry Henry, n’offre plus un challenge sportif à la hauteur des grands joueurs.

Face à cette situation, Aubameyang aurait raison de se laisser tenter par un départ, lui qui est annoncé sur les tablettes du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Constant malgré les difficultés de son club, le natif de Laval en France, est aujourd’hui une valeur sûre à son poste.

Les exigences salariales de l'attaquant apparaissent totalement légitimes eu égard à ses performances. Le joueur le mieux payé d’Arsenal est l’Allemand Mesut Ozil avec environ 20 millions d’euros annuels, soit près du double du salaire versé à Aubameyang.

Quand on sait que l’allemand n’a signé qu’un but et 3 passes décisives en 21 matchs cette saison, on comprend les exigences du gabonais. S’il ne parvient pas à trouver d’accord avec sa direction, le meilleur joueur africain 2015 sera libre, dès janvier 2021, de s’engager avec le club de son choix. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund est clairement en position de force.