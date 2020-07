Football, mercato: Séri Jean-Michael pourrait rester à Galatasaray

Prêté par Fulham à Galatasaray, Séri Jean-Michael pourrait rester une saison de plus en Turquie. L’information émane de plusieurs médias turcs. Un accord entre les deux clubs est évoqué.

Séri Jean-Michael va rester en Turquie

Galatasaray souhaite prolonger d’un an l’aventure de Séri Jean-Michael en Turquie. Et, le club Stambouliote pourrait rapidement obtenir gain de cause. En effet, selon plusieurs médias turcs, Fulham pourrait rapidement accéder à cette demande.

Auteur d’un but en 21 apparitions, l’international ivoirien âgé de 28 ans a livré quelques belles prestations cette saison. Cependant, Séri Jean-Michael va retourner en Angleterre en cas de remontée de Fulham en Premier League. Actuellement 4e en seconde division anglaise, l’équipe de Londres poursuit la bataille pour une remontée.

De son côté, Galatasaray actuel 5e du championnat turc, semble loin des places européennes. Mais le club peut toujours espérer une qualification en Ligue Europa. L’apport de l’international ivoirien pourrait donc être déterminant dans cette course.

Séri Jean-Michael doit se relancer

Absent de la liste des Eléphants lors de la dernière coupe des nations, Séri Jean-Michael a vu sa carrière marquer le pas ces dernières saisons. Le petit milieu de terrain n’a toujours pas digéré son départ avorté au FC Barcelone lors de la saison 2017-2018.

A l’époque, le joueur aux 28 sélections avec la Côte d’Ivoire avait été bloqué par son club de Nice. Séri Jean-Michael doit donc relancer une carrière qui s’annonçait brillante. Une nouvelle saison en Turquie pourrait donc être un bon tremplin pour le joueur qui avoisine les 30 ans.

Passé par l’Asec d’Abidjan et le championnat du Portugal, le natif de Grand-Béréby va boucler cette année sa 10e saison en professionnel. La 11e doit être celle du renouveau pour Séri. Le joueur, faut-il le rappeler, est passé par le Portugal où il a porté les couleurs de l'équipe B du FC Porto.