Magic Diezel se confie: ‘’Voici celui qui a financé la chanson sur Drogba‘’

Dans une interview accordée à Afrique-sur7.fr, Tim et Sawako du groupe Magic Diezel ont donné la raison pour laquelle ils ont produit une chanson en hommage à Didier Drogba.

''Didier Drogba n’a pas financé Magic Diezel''

Le groupe Magic Diezel a récemment dévoilé une chanson en hommage à l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, afin de lui apporter leur soutien relativement à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Dans une interview vidéo accordée à Afrique-sur7.fr, Tim et Sawako ont donné la raison pour laquelle ils soutiennent l’ancien buteur des Éléphants.

‘’C’est une manière pour nous de soutenir Didier Drogba qui est une légende. C’est d’abord un rêve … On se demandait quand est-ce que l’occasion allait se présenter à nous pour dire merci pour tout ce qu’il a apporté à la nation. Quand on regarde son charisme, sa notoriété, tout ce qu’il a pu accomplir, nous, de façon personnelle, on se dit: la légende Didier Drogba est la personne indiquée pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Et, en tant qu’ivoirien, on se dit qu’on avait notre mot à dire. C’est Drogba que nous, on veut‘’, a déclaré Tim.

Avant d’ajouter: ‘’Notre choix pour Didier Drogba, il est naturel (...) Sans le connaître, sans l’avoir vu, nous, on l’aimait et on l’aime toujours …Nous avions un concert et dans la promotion du concert, nous sommes arrivés chez Drogba. Il sort et fait une vidéo avec nous pour inviter les gens à venir au concert. Après, on a un autre concert à Yopougon et pendant le concert, il passe un appel vidéo… C’est-à-dire quelqu’un que tu aimes déjà, que tu rêves de voir qui te fait ce genre de choses, c’est inoubliable. Dès que l’occasion s’est présentée, on s’est dit quoi de plus normal que de chanter pour Didier Drogba... Nous n’avons pas d'affinités avec lui mais cela nous ferait vraiment plaisir si Didier Drogba nous appelle un jour‘’, a confié Tim.

Quant à Sawako, il a précisé que cette chanson n’a pas du tout été financée par Didier Drogba contrairement à ce qui se raconte sur la toile. ‘’Didier Drogba n’a pas financé Magic Diezel. Entre ivoiriens, il faut qu’on se comprenne. Nous avons enregistré avec nos propres frais‘’, a-t-il insisté.