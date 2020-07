Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 6 juillet 2020

Lundi 6 juillet 2020, la titrologie ou la revue de la presse ivoirienne aborde divers sujets. La presse locale s'attarde sur la fin de la révision de la liste électorale ou encore l'assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football (FIF), qui s'est tenue à Yamoussoukro (centre du pays). L'actualité est également marquée par la sortie du nouvel album de Yodé et Siro.

Titrologie, la révision électorale a pris fin

"Révision de la liste électorale, fin de l'opération", barre Fraternité Matin, à sa Une. Le quotidien gouvernemental nous apprend que les autorités ivoiriennes ont décidé de suspendre le déguerpissement de Port-Bouët Abattoir. Il revient aussi sur le plébiscite de Sidy Diallo lors de l'assemblée générale ordinaire de la FIF (Fédération ivoirienne de football), à Yamoussoukro, le weekend dernier. Sur le sujet de l'AGO de la FIF, Le Jour Plus, se fait l'écho de Didier Drogba, candidat à la présidence de l'instance dirigeante du foot local. "On ne se lance pas dans un tel challenge si on n'a pas les appuis nécessaires", a affirmé l'ancien capitaine des Éléphants. Par ailleurs, Sory Diabaté, un autre candidat, déclare ne pas avoir de pression. Dans la même veine, L'Intelligent d'Abidjan, rappelle que "25 votants sur 81 désavouent les détracteurs de Sidy en refusant le quitus".

Dans sa titrologie, Le Nouveau Réveil, accorde une place de choix à la sortie du nouvel album de Yodé et Siro. "Qui veut et qui peut arrêter Yodé et Siro ?", s'interroge le journal proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). La visite de Charles Blé Goudé à Paris n'a pas échappé à notre confrère, qui révèle ce que le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a fait dans la capitale parisienne. Pour sa part, Le Quotidien d'Abidjan, aborde la question du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. "Macron envoie un message fort au régime d'Abidjan", écrit le journal.

Le Nouveau Courrier, fait cas d'une sortie d' Henri Konan Bédié sur la présidentielle 2020. "Des non-nationaux ont été enrôlés pour servir de bétail électoral", déclare le président du PDCI dans les colonnes de ce journal d'opposition.