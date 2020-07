"Seul Bédié peut faire gagner le PDCI face au RHDP" (Yeboué Lazare)

Inconditionnel d'Henri Konan Bédié, Yeboué Lazare est l'ancien Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), ancien Maire de la commune de Diabo qu’il a dirigée pendant 10 ans, Vice-président du PDCI RDA, également un des doyens des cadres Baoulé. Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder, lui qui fait partie des fidèles et loyaux collaborateurs du Président Henri Konan Bédié, nous parle de la candidature du sphinx de Daoukro à l’investiture du PDCI pour la prochaine présidentielle, de ses rapports avec lui, sans oublier de nous livrer ses sentiments sur la Fondation internationale Henri Konan Bédié (FI-HKB), créée par Dr Arsène Ouattara et dont il est l’un des membres d’honneur.

Yeboué Lazare (PDCI): "Bédié est le militant le plus actif"

Bonjour Président, cela fait quand même un bon moment, on ne vous a pas entendu dans les médias. Quelles pourraient en être les raisons ?

Bonjour cher frère, avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour l’opportunité que vous m’offrez pour cet entretien. Pour revenir à votre question, je vous dirais qu’il n’y a pas de raison particulière. L’action politique est ainsi faite, à savoir d’actes posés alternés de pauses. Sachez monsieur que je suis, celui qui a révélé les fraudes relatives aux enrôlements sur la liste électorale et dénoncé le phénomène des transferts des électeurs dans le Gbêkê, il y a de cela un an.

Monsieur le Président, l’actualité politique au sein de votre parti le PDCI RDA, est dominée par la convention qui désignera votre candidat pour les prochaines élections présidentielles. Et l’unanimité semble tourner autour du Président Bédié pour qui plusieurs actions sont entreprises ces derniers jours, pour faire sa promotion. Au nombre de ces actions, il y a la fondation Henri Konan Bédié créée par le Dr Arsène Ouattara dont vous en êtes l’un des membres d’honneur. Qu’est-ce que vous pensez d’abord de la candidature du Président Bédié et dites-nous ce que vous pensez de l’idée de création d’une fondation au nom du Président Henri Konan Bédié opportune ?

Cette deuxième question porte sur plusieurs sujets. Nous allons ensemble les démêler.

Primo, la question du choix de notre candidat à la prochaine présidentielle : oui nous souhaitons au PDCI RDA, que le Président Henri Konan Bédié soit notre porte-drapeau pour compétir à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Secundo, vous me demandez de me prononcer sur la valeur de la candidature du Président Bédié : sachez que depuis 2017, je fais partie de ceux qui ont choisi le Président Bédié pour porter notre étendard à la prochaine présidentielle. Monsieur Bédié est le militant le plus actif. En effet ils étaient nombreux à lever le doigt pour dire moi monsieur, moi monsieur, pour solliciter le parrainage de notre parti pour la présidentielle de 2020.

Tous autant qu’ils le sont, avaient la qualité pour jouer ce rôle. Cela est incontestable. Mais pour que le PDCI-RDA gagne les élections prochaines après son divorce avec le RHDP, lequel divorce a provoqué un énorme éparpillement des militants, il fallait d’abord rassembler. Celui parmi nous qui a pu faire ce travail de rassemblement, s’appelle Henri Konan Bédié. Gloire à Dieu !

Tertio, s’agissant de la fondation Henri Konan Bédié : il est important qu’au soir d’une vie bien remplie comme celle de Monsieur Bédié, recevoir un tel hommage, c’est formidable ! Je voudrais féliciter le Frère Arsène Ouattara, pour son initiative bienveillante et très fraternelle à l’égard de notre aîné, notre Président, Henri Konan Bédié. Cet acte, c’est pour l’histoire et pour les générations futures.

Monsieur le Président, selon les responsables de cette initiative, cette fondation a été créée pour immortaliser le Président Henri Konan Bédié et ses œuvres afin de les inculquer aux nouvelles générations. Qu’en pensez-vous ?

Avec cette Fondation, les générations à venir sauront qui est Henri Konan Bédié et ce qu’il a fait pour son pays. Principal animateur de la vie économique de notre pays. Lorsqu’on parle de miracle économique de la Côte d’Ivoire, on parle de Félix Houphouët Boigny, mais on parle aussi de Henri Konan Bédié, comme principal animateur de cette œuvre.

Que pensez-vous du Prix HKB initié à cet effet,

Les prix qui sont décernés par ci et par là, au-delà de l’honneur de ceux qui portent le nom, sont aussi un puissant un vecteur d’ouverture sur le pays et permet au pays d’abord de se faire connaitre, ensuite de savoir qu’en dehors du pays, ces personnes incarnent de grandes valeurs.

Dans une récente interview qu'il a bien voulu nous accorder la semaine dernière, Dr Arsène Ouattara, le Président de cette Fondation, nous confiait que le Président Bédié ne se conte pas mais plutôt il se vit. Pour vous qui êtes depuis plusieurs décennies, très proche collaborateur du Président Henri Konan Bédié, partagez-vous cet avis ?

C’est exact pour beaucoup de situations. Il faut avoir une approche beaucoup plus directe afin d’apprécier la quintessence de ce fait. Bédié effectivement, il ne faudrait pas attendre qu’on te le raconte, il faut le vivre.

Dites-nous en quelques mots Monsieur le Président, les qualités du Président Bédié qui vous ont le plus marqué et qui font que vous demeurez toujours loyal et fidèle à lui ?

Le Président Bédié est homme affable. Une qualité que vous constatez tout de suite dès la première rencontre. Il est accueillant, facile à l’abordage. C’est quelqu’un auprès de qui vous apprenez beaucoup.

Monsieur le Président, quelles sont les actions que vous avez entreprises dans votre région pour garantir la victoire de votre parti au soir du 31 octobre 2020 ?

Ce sont les actions d’encadrement et de conseils aux secrétaires de section. Ce sont eux les véritables patrons de terrain.

Monsieur le Président vous avez un mot à l’endroit du Docteur Arsène Ouattara, le premier responsable de cette Fondation ?

Je le félicite pour le courage qu’il eu pour créer cette Fondation. Monsieur Arsène Ouattara est un ami, je serai toujours à sa disposition pour lui apporter mon concours, mes conseils et les orientations dont il a besoin pour avancer dans ces actions.

Votre mot de fin, Président ?

À l’endroit de nos militants du Gbêkê, je voudrais leur dire qu’on a la convention qui aura lieu bientôt, je veux dire félicitations aux secrétaires de section pour le travail qu’ils abattent nuit et jour sans relâche.