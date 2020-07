Deuil: La NCC pleure avec Ouattara, la disparition d' Amadou Gon

La disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mercredi 8 juillet 2020, des suites d’un malaise cardiaque, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Noba Thomas Brice, président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), a présenté ses condoléances au chef de l’Etat Alassane Ouattara, à la famille politique et biologique de ce grand homme d’État.

Ci-dessous l’intégralité du message de condoléances du Président Noba Thomas suite au décès d'Amadou Gon

C’est avec une grande consternation que je viens d’apprendre le décès, survenu ce mercredi 08 juillet 2020, de Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Chef du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

Son décès, inattendu ce jour, nous afflige profondément. Je retiens de lui, un homme d’État, avec qui nous avons partagé, il y a quelques années en arrières, des valeurs d’une Côte d’Ivoire unie, solidaire, et prospère. Cette tragique disparition est une grande perte pour toute la nation ivoirienne, un modèle de loyauté et de fidélité au côté de la cause nationale.

Au président Alassane Ouattara, je traduis mes plus sincères condoléances pour la disparition de cet illustre et fidèle collaborateur qui a su allier fidélité et loyauté à ses côtés durant leurs trente ans d’étroites collaborations. En cet instant triste et douloureux, c'est le lieu pour moi d'adresser, en mon nom propre et au nom de la Nouvelle Convergence citoyenne, mes sincères condoléances aussi bien à ses proches, qu'à sa famille politique.

Et d'inviter les Ivoiriens et les Ivoiriennes, sans distinction d'affiliations politiques, à se recueillir et à honorer la mémoire d'un fidèle serviteur de l'État qui est demeuré à la tâche jusque dans ses dernières heures.

Que le Tout-Puissant fortifie ses enfants et son épouse pour qu’ils surmontent, dans la prière et le recueillement, cette pénible et douloureuse épreuve.

Que son âme repose en paix.

Fait à Abidjan, le 08 juillet 2020

Noba Thomas, Président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC).