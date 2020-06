2020: Noba Thomas et la NCC préparent le "maillage" du terrain politique

La famille politique de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC) continue de s’agrandir à quelque 5 mois de la tenue du prochain scrutin présidentiel ivoirien. Le parti dirigé par Brice Thomas Noba, poursuit son implantation sur l'échiquier politique national.

Présidentielle 2020: Les lignes bougent à la NCC du président Thomas Noba

Week-end chargée pour Thomas Noba et la direction de la Nouvelle convergence citoyenne, une formation politique à idéologie centriste et qui milite en faveur d’un renouvellement politique en Côte d’Ivoire. Au Sofitel Hotel Ivoire d’ Abidjan-Cocody, samedi dernier, le candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2020, a reçu plusieurs délégations régionales et communales de la jeunesse de son parti.

L’objectif de ces échanges, était de s’enquérir de la vitalité du parti dans leurs zones respectives afin de mieux appréhender le maillage du terrain politique. Ont été successivement reçus, le premier responsable des mouvements de jeunesse NCC de la région du Sud Comoé et de la région de la Mé, ainsi que les coordonnateurs des sections de Williamsville et de Songon.

Après eux, d’autres délégations venues du grand centre ivoirien ont également échangé avec le président de cette jeune formation politique. Selon le coordonnateur Gaudens Koffi, la NCC se porte mieux dans le V-Baoulé. Le parti poursuit son implantation dans cette zone du pays, réputée proche du PDCI-RDA. Dans la soirée, le prétendant au fauteuil présidentiel, accompagné de quelques membres de la direction de son parti, ont mis le cap sur Yopougon où ils ont été reçus par Mme Line Annick, coordonnatrice d'une association de femmes commerçantes.

L'offre politique de la Nouvelle Convergence citoyenne était au menu des échanges. ''Pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faudrait un renouvellement politique. Vraiment, les Ivoiriens sont fatigués'', a déclaré Line Annick. La NCC compte à ce jour plus de 87 délégations installées à travers toute la Côte d'Ivoire.