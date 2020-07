Après leur rupture, Jonathan Morisson a repris avec Maria Mobil

Quelques jours seulement après leur rupture, Jonathan Morrisson et Maria Mobil ont fumé le calumet de la paix.

Maria Mobil: ''Parlez à Jonathan, il a un comportement enfantin''

Le jeune businessman ivoirien Jonathan Morisson et Maria Mobil, la top model togolaise qui a joué le rôle d'Amina dans le clip d'Ariel Sheney, formaient un couple très médiatisé qui a fait rêver plus d’un an durant.

Nos deux amoureux étaient quasiment inséparables. Récemment, une mésentente entre les deux a abouti à leur séparation.

''...Je voudrais solennellement vous annoncer que je suis célibataire et j’ai décidé de transférer le brassard à une jeune génération‘’, avait confié Maria Mobil, quand Jonathan Morisson qui affirmait avoir dépensé près de 50 millions de Fcfa pour séduire Maria Mobil, a déclaré regretté d’être tombé sur la mauvaise personne.

“J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne. Vendredi, tu lui donnes 5 mille dollars cash, juste pour ses petits besoins. Samedi, tu l’envoies au Mall, elle choisit une montre et une chaussure Versace; tu lui offres par amour. Et Dimanche, après une dispute, elle appelle la police contre toi. Elle a fait croire à la police que j’étais un danger pour la société. Jusqu’aujourd’hui, la police n’a pas de preuves contre moi mais chaque fois qu’ils voient ma voiture, ils m’arrêtent pour fouiller. Puis un jour, je vois des vidéos live Facebook, Instagram où on me traite de voleur. J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne. Il y a beaucoup d’autres choses qui se sont passées… Si je veux expliquer, elle perdra tous ses abonnés. Alors je vais éviter de révéler son vrai visage. Contentez-vous de ce qu’elle vous présente”, avait confié Jonathan Morisson à First Magazine.

Ne pouvant plus supporter d'être loin de la bimbo aux yeux électriques, Jonathan a très rapidement entrepris des actions afin de reconquérir sa dulcinée. Et il y est parvenu puisque des images ont même été publiées sur la toile où l'on aperçoit Jonathan et Maria Mobil s'embrasser langoureusement.

Nos deux amoureux ont même publié une vidéo confirmant ainsi la reprise de leur relation. ''Il vous a dit qu'il est revenu avec moi, c'est ça. Mais donnez-lui des conseils parce qu'il a parfois des comportements enfantins'', a lancé La jolie Amina d'Ariel Sheney.