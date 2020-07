Love Shanaka Yakuza-Tina Glamour : Enfin toute la vérité !

Tina Glamour et Shanaka Yakuza ont-ils été réellement amoureux ? La mère de feu DJ Arafat a longtemps été présentée comme étant la dulcinée du Japonais noir, auteur de la célèbre chanson "Drogbacité". Invité sur les antennes de l'émission Peopl'Emik, diffusée sur La 3, le jeune chanteur a fait des confidences sur ses relations avec Logbo Valentine.

Tina Glamour-Shanaka Yakuza, voici ce qui les lie

L'histoire a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Tina Glamour et Shanaka Yakuza seraient amoureux. La mère de l'un des plus célèbres chanteurs du couper décaler, Arafat DJ, aujourd'hui disparu, aurait succombé au charme du Japonais noir et ses pas de danse athlétiques. À titre de preuve, une photo sur laquelle figuraient les deux "tourtereaux". Mais pour Shanaka Yakuza, il n'a jamais eu de relations amoureuses entre lui et Logbo Valentine. Il est revenu sur cette affaire le lundi 13 juillet 2020 alors qu'il était sur le plateau de l'émission Peopl'Emik. "Certaines personnes jusqu'aujourd'hui, ont eu cette image en disant que je sors ou je sortais avec Tina Glamour. Hélas ! Elles se sont trompées", a précisé le DJ.

Shanaka Yakuza a bien voulu tirer les choses au clair. "Je fais mon anniversaire au Mille Maquis (un endroit chaud de la commune de Marcory)... David Tayorault, mon producteur, ce jour, a décrété Tina Glamour comme la marraine de l'anniversaire. C'est comme ça que je l'ai connue. Après ça, nous avons gardé de bonnes relations. De temps à autre, elle m'appelle, je l'appelle, on se donne des conseils dans la musique", a ajouté l'invité de Yves Aymard. Shanaka Yakuza a également expliqué que tout n'était qu'un montage visant à soutenir un concept musical de Tina Glamour, le "Desaltero". "Elle voulait qu'on fasse le buzz pour qu'on tire un peu l'attention sur son concept. C'est comme cela que nous-mêmes avons appelé les journalistes pour faire des photos exprès", a-t-il révélé.

Il faut noter que Tina Glamour avait déjà démenti l'information selon laquelle elle aurait été en couple avec Shanaka Yakuza.