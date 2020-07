Décès d’Amadou Gon: Yodé et Siro surprennent tout le monde

Les artistes zouglou, Yodé et Siro, se sont rendus au chevet de la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour lui présenter leurs condoléances.

Yodé et Siro ont présenté leurs condoléances à la famille d'Amadou Gon Coulibaly

Les talentueux et célèbres chanteurs zouglou, Yodé et Siro, ont été au coeur d'une vive polémique après la sortie fracassante de leur nouvel album intitulé ''Héritage'', dans lequel ils sont sans pitié pour le régime Ouattara.

Ayant déjà critiqué les présidents Henri Konan Bedié et Laurent Gbagbo dans leurs précédents album, ils ont dédié une chanson spéciale au président Alassane Ouattara et à son gouvernement.

"On dit qu'il n'y a pas d'argent au pays et tu dis que l'argent travaille. Mais l'argent, ça travaille pour qui ? ... Plus de 60 ethnies dans notre pays, tu vas du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien au directeur, ce sont les Bakayoko ou bien les Coulibaly seulement qui mangent... Le pays est endetté. Payez vos crédits avant de partir. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à deux chiffres". Telles sont les paroles de la chanson à succès ''On dit quoi'' de Yodé et Siro.

Même s'ils sont félicités par des opposants politiques au régime Ouattara, les partisans du RHDP, eux, expriment leur déception devant la nouvelle production des enfants de Treichville Gbatanikro.

Doumbia Major, cadre du Rhdp, a, lui, suggéré que les deux artistes soient traduits devant les tribunaux. « Je pense que le gouvernement devrait leur faire un procès en diffamation pour qu’ils partent expliquer publiquement devant la justice de la nation, quel est le service de l’administration nationale où, du rez de chaussée au dernier étage, les employés sont tous des Bakayoko et des Coulibaly », a-t-il interrogé.

Alors que de nombreux observateurs évoquaient une mésentente entre le Rhdp et Yodé et Siro, les chanteurs, eux, viennent de prouver le contraire. Ils se sont rendus lundi au domicile de la mère de feu Amadou Gon Coulibaly décédé le mercredi 8 juillet 2020.

''Nous nous sommes rendus au domicile de la mère de feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour présenter nos condoléances à la famille. Yako à toute la Côte d’Ivoire'', ont-ils posté sur Facebook.