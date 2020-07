Critiqués, Yodé et Siro reçoivent le soutien de Bebi Philip

La polémique continue d'enfler à propos du nouvel album de Yodé et Siro. La chanson "On dit quoi ?", très critique envers le pouvoir ivoirien, suscite une vague de réactions en Côte d'Ivoire. Bebi Philip, artiste-chanteur ivoirien, s'est prononcé sur la dernière sortie musicale des zougloumen. C'était lors d'une émission télé.

Bebi Philippe à propos de Yodé et Siro : "je suis fier d'eux"

Yodé et Siro ont mis 12 ans avant de sortir leur 6e album. Les chanteurs ivoiriens, très prisés sur la scène musicale ivoirienne et africaine, avaient disparu des radars après leur disque "Sign'zo", sorti il y a plusieurs années. Il est vrai que Dally Djédjé Gervais (Yodé) et Sylvain Decavailles Aba (Siro) gratifiaient leurs fans de spectacles, mais il tardait aux férus du zouglou d'écouter de nouvelles chansons des deux compagnons venus du quartier Gbatanikro de Treichville, une commune d'Abidjan. Finalement, après une longue période d'attente, Yodé et Siro ont mis sur le marché leur nouvelle trouvaille, "Héritage".

On peut le dire, Yodé et son ami ont eu une entrée fracassante sur le marché du disque tant le titre "On dit quoi?" a défrayé la chronique. En effet, dans cette chanson, les ex-membres du groupe zouglou Les Poussins Chocs ont ouvertement critiqué la gouvernance d'Alassane Ouattara. Cela leur a valu la désapprobation des militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Des hommes politiques se sont également dressés contre Yodé et Siro. Doumbia Major, fondateur du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR), a demandé aux autorités ivoiriennes d'intenter un procès contre Yodé et Siro pour "diffamation". Kobenan Kouassi Adjoumani, cadre du RHDP, a aussi dénoncé les propos des chanteurs de zouglou. "C’est donc le lieu de se poser la question essentielle de savoir si le réquisitoire musclé et volontairement provocateur de Yodé et Siro est conforme à la réalité. Non ! Parce qu’avant tout propos, les succès enregistrés en Côte d’Ivoire, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, ne se résument pas uniquement au bitume et à l’électrification", a laissé entendre le ministre ivoirien.

Invité sur le plateau de Life Tv, Bebi Philip n'a pas caché son soutien à Yodé et Siro. L'arrangeur a clairement déclaré qu'il est "fier" de ses devanciers. D'ailleurs, il mister BBP a précisé qu'il a joué la guitare sur l'un des titres du nouvel album des enfants de Gbatanikro.