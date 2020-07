Annoncé au PDCI, la cinglante réplique du maire RHDP, Adopo François

Adepo Yapo François, Maire de la Commune de Yakassse-Attobrou, ne quittera pas le RHDP, comme annoncé en début de semaine. L’élu local a, dans un communiqué, apporté un formel démenti aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux.

Yakassé-Attobrou: Le maire RHDP, Adopo François, dément son parachutage au PDCI-RDA

De folles rumeurs relayées sur les réseaux sociaux ont fait état, dès le lendemain de la démission de Daniel Kablan Duncan, de la vice-présidence de la République, d'un retour de cadres du RHDP, transfuges du PDCI, dans leur famille politique d’origine. Au nombre des personnalités citées, le maire Adepo Yapo François de la commune de Yakasse-Attobrou, a tenu, lui, à faire des précisions.

«J’ai lu avec un grand étonnement des posts mensongés diffusés sur les médias sociaux faisant état de "ma démission " du RHDP et de "mon virement" au PDCI RDA à la suite de la démission de M. Kablan Duncan de la Vice- Présidence de la République de Côte d'Ivoire et après des échanges avec le Secrétaire Exécutif du PDCI RDA », relate-t-il.

Pour lui, ces allégations sont sans aucun fondement: « Je tiens par ailleurs à reaffirmer mon engagement au RHDP et mon attachement indéfectible au Président de la République SEM Alassane Ouattara qui reste pour moi un modèle de Grandeur, de clairvoyance, de dévouement ; un Excellent bâtisseur et un homme de vision », a rassuré le maire de Yakassé-Attobrou.

Adopo François a réitéré son engagement ferme à demeurer aux côtés du chef de l’ Etat Alassane Ouattara et à l’accompagner dans la réalisation de ses projets d’avenir pour la Côte d’Ivoire. « Avec conviction, je reste toujours aux côtés du Président Alassane Ouattara pour l'accompagner dans la réalisation des immenses chantiers qu'il a prévus ces prochaines années pour accroître le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers l' Afrique et le Monde en plus du travail titanesque déjà abattu en moins de dix années de Gouvernance de la Côte d'Ivoire au cours desquelles les ivoiriens ont vu leurs conditions de vie s'améliorer de façon significative ( électricité, eau , infrastructures ...) », a clarifié le délégué RHDP de Yakassse-Attobrou Commune.