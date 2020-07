Covid -19 : Ruiné, un animateur menace de se donner la mort

La pandémie de la covid -19 a conduit les autorités ivoiriennes à fermer les bars, cinémas, nights-clubs et les lieux de spectacles afin d'éviter la propagation du virus. Mais cette mesure cause d'énormes désagréments aux acteurs culturels du pays. L'humoriste Le Magnific et le reggaeman Kajeem avaient alerté le gouvernement sur la situation. Tony Montana, un DJ et animateur ivoirien, en détresse, est au bord du suicide.

Covid -1-9, Tony Montana broie du noir

Lundi 13 juillet 2020, le Conseil national de sécurité (CNS) a ruiné les espoirs des acteurs culturels de Côte d'Ivoire, qui pensaient pouvoir renouer avec leurs activités, en berne depuis des mois à cause de la covid -19. En effet, dans son communiqué final, le CNS a confirmé la fermeture des bars, nights-clubs, cinémas et lieux de spectacles. ""Le Conseil national de sécurité décide après l’avis du Comité scientifique du maintien de l’état d’urgence jusqu’au 30 juillet 2020 ; du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes ; de la fin de l’isolement du grand Abidjan à partir du 15 juillet 2020 ; du contrôle systématique du port du masque dans les véhicules, et les lieux publics, ainsi que l’application des mesures coercitives définies par décret; du maintien de la fermeture des bars, boites de nuit, cinémas et lieux de spectacle ; du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes ; du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d’un changement de comportement surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes", indiquait la note.

Les acteurs culturels ont accusé le coup, non sans lancer un appel pressant au gouvernement afin qu'il leur apporte son soutien. Tony Montana, un jeune DJ et animateur, traverse actuellement des moments difficiles à cause de la maladie à coronavirus. Il a exprimé son désespoir à travers une publication sur les réseaux sociaux. "6 concerts à l'intérieur du pays en tant qu'animateur, 12 ans de festival payant en tant qu’animateur, 10 ans de festival sponsorisés par une brasserie, 3 ans d'animation téléphonique, 10 concerts pour parler de paix et réconciliation", a-t-il rappelé.

Tony Montana a révélé qu'aujourd'hui, le Corona l'a ruiné. "Je n'ai plus plus rien pour bouffer avec ma famille, je leur envoie des SOS ils ne sont pas prêts, je suis obligé de vendre mes vêtements pour avoir la popote. Je vous remercie, mais vous aurez mon suicide sur votre conscience, prenez mon argent pour boire vos champagnes". Souhaitons que tout rentre dans l'ordre et que le pire ne se produise pas.