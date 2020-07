Après s'être embrassée avec Siro, ce qui arrive à Emma Lohoues

Après avoir embrassé le zouglouman Siro dans un clip vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, voici ce qui arrive à l’actrice Emma Lohoues.

Emma Lohoues: ‘’On appelle ça un bisou cinéma, pardonnez-moi mes bébés"

Emma Lohoues est assurément une personnalité du showbiz qui s’est véritablement imposée dans le milieu du cinéma en Côte d’Ivoire et même en Afrique. Ayant joué dans de nombreuses productions cinématographiques tels que ‘’Le Mec Idéal‘’, ‘’Braquage à l’Africaine‘’, ‘’Les Sauvages‘’ et bien d’autres, cette jeune dame a glané de nombreux prix à l’international.

En 2011, elle devient la première Ivoirienne à être désignée « meilleure actrice » au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). La même année, elle décroche le Prix de la meilleure comédienne au Festival international du film de Khouribga 2011 au Maroc et le Prix de la meilleure actrice au 20ème China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival 2011 à Hefei en Chine.

Vedette de télé et du cinéma, Emma Lolo qui est également une véritable business woman, prête par moment main forte à de nombreux artistes en apparaissant dans leurs clips musicaux. On peut citer notamment feu Dj Arafat avec qui elle a eu une liaison amoureuse, Espoir 2000, les Kiff no beat, Tour de Garde et plus récemment le duo zouglou Yodé et Siro.

Dans leur dernier album intitulé ‘’Héritage’’, les enfants de Gbatanikro ont consacré une chanson à l’amour, avec pour titre ‘’Coco‘’. Le clip a même été dévoilé dimanche sur la chaîne Youtube des artistes. Une vidéo dans laquelle l’on aperçoit Emma Lohoues et Siro s’embrasser langoureusement.

Des captures d'ecran de cette scène ont envahi les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Qui ne rêve pas d’embrasser la belle Emma Lolo ? Cette scène a bien évidemment fait de nombreux jaloux, et ce n’est pas la concernée qui dira le contraire.

‘’Mes bébés (parlant de ses fans) sont fâchés oh à cause du clip de ''Coco'' là. Mes bébés, pardonnez-moi! Je ne vais plus recommencer‘’, a-t-elle posté sur sa page facebook, avant de revenir à la charge dans une courte vidéo. ‘’Mes bébés sont fâchés à cause du bisou avec Siro...Même dans la rue, on m’arrête pour me parler de ça. On appelle ça un bisou cinéma. Pardonnez-moi mes bébés. Je vous aime de tout mon coeur...'', a affirmé Emma Lolo.