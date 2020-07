FIF: Billy Billy ''Drogba, c'est 5 fois Dj Arafat (...) Vous jouez avec le feu''

Le rappeur ivoirien, Billy Billy, s’est invité dans le débat relatif à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Billy Billy: ‘’La FIF est un poste politique…Ils ont proposé des choses à Didier Drogba‘’

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce mercredi après-midi, l’artiste ivoirien Billy Billy a pris fait et cause pour l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

‘’Jamais, il n’y a eu autant de bruits autour des élections à la FIF. Et si cette élection défraie la chronique, c’est bien à cause de Didier Drogba. Ça montre là le poids qu’il représente. Ça montre le charisme qu’il représente…‘’, a-t-il déclaré d’entrée de jeu.

Pour Billy Billy, la situation dans laquelle se trouve Didier Drogba, notamment le problème de parrainage des groupements d’intérêt, n’est que pur boycott. ‘’Un vote, c’est un vote, on le reconnait. Mais lorsqu’on attribue un parrainage à quelqu’un qui en a déjà, on n’a pas besoin de dire que c’est un boycott … C’est dommage‘’, a ajouté l’enfant de Wassakara qui s’est adressé aux détracteurs de Didier Drogba.

‘’Vous jouez avec le feu, parce que Didier Drogba, c’est au moins 5 fois Dj Arafat. Ce feu avec lequel vous jouez, va vous brûler… Aujourd’hui, vous narguez les gens, comme quoi ce n’est pas Facebook qui vote mais vous serez surpris… Parce que la candidature de Didier Drogba nous a permis de voir beaucoup de choses… Je comprends pourquoi de nombreux footballeurs ivoiriens qui ont réussi en Europe ont préféré rester dans le système européen. Je ne sais même pas c’est quel débat vous voulez faire. Quand on compare les programmes, il n’y a même pas match‘’, a-t-il déploré.

Selon Billy Billy, une main politique se cache forcément derrière cette affaire. ‘’La FIF est un poste politique. Si vous voyez que des gens comme ça (parlant du représentant de la FIF qui dit ne pas reconnaître le parrainage des arbitres octroyé à Drogba) sont reçus à la télévision nationale et qu’ils s’attaquent avec arrogance à Drogba, c’est simplement parce que les dirigeants sont d’accord avec ça. Sinon, un seul coup de fil … et ceux-là, il y a longtemps, ils sont en brousse. Les gens ont certainement proposé des choses à Drogba qu’il a refusées parce qu’il n’a jamais voulu faire la politique… Ayez pitié! Le football ne vaut plus rien. Il n’y a plus de bons sponsors. Voici quelqu’un comme Drogba qui vient pour changer les choses, vous refusez…'', a-t-il désespéré.