A 30 ans, Apoutchou National (fils de Bleu Brigitte), amoureux de Yvidéro

Le jeune blogueur ivoirien, Stéphane Agbré alias Apoutchou National, a déclaré sa flamme à la talentueuse comédienne Yvidéro.

Apoutchou National: ‘’Yvidéro, je n’ai pas d’argent mais je t’aime''

Le fils de l’actrice ivoirienne, Bleu Brigitte, répondant au nom de Stéphane Agbré alias Apoutchou National, s’est véritablement imposé comme l’un des meilleurs cyber activistes ivoiriens en cette année 2020. Très percutant sur certains sujets d’actualité, ce jeune homme voit le nombre de ses followers s’accroitre de jour en jour.

Cependant, le blogueur est confronté à un sérieux problème: un amour qui lui est quasiment impossible. Dans une publication sur sa page Facebook, Apoutchou National a déclaré sa flamme à la web comédienne Yvidéro, pourtant largement plus âgée que lui.

‘’Aujourd’hui, je me suis réveillé et une voix m’a dit: "Apoutchou national, c’est le moment de déclarer ta flamme à celle qui hante tes nuits". Donc je prends mon courage à deux mains et je me lance à l’eau pour te déclarer ma flamme Yvidero. Femme de valeur. Sache que tu as tout ce que je recherche chez une femme mais dommage, nous ne sommes pas de la même génération. Je n’ai que 30 ans‘’, a posté Apoutchou, avant d’ajouter qu’il est prêt à faire de nombreux sacrifices pour gagner le coeur de Yvidéro.

"Ton sourire, ton regard de biche, ton humour et ta joie de vivre sont pour moi le reflet de mon bonheur. Je tiens juste à t’informer que je n’ai pas d’argent mais je t’aime. A l’heure où je te parle, je n’ai que 9645€ (plus de 6 millions de Fcfa) dans mon compte caisse d’épargne mais je serais prêt à te donner, juste pour recevoir un bisou caramélisé de toi. Même si c’est sur la joue. Comme ça, je pourrais connaître l’odeur de ton parfum. Pour toi, je serais prêt à livrer Skelly aux indiens pour te prouver mon amour. Vraiment Yvi je t’aime. Tu ne peux pas comprendre. J’espère juste avoir un retour à mon post‘’, a-t-il ajouté.