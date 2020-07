Yvidero à Drogba: "C’est parce qu’on ne peut pas voter sinon..."

L’échec de Didier Drogba à se présenter à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) suscite de nombreuses réactions. La comédienne Yvidéro n’est pas restée silencieuse.

Yvidero: "Ce qui arrive à Drogba aujourd’hui doit nous servir de leçon"

Sauf retournement de situation, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire ne devrait pas être candidat à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, car n’ayant bénéficié du parrainage d’aucun groupement d’intérêt. Même ses anciens coéquipiers de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), lui ont tourné le dos, en accordant leur parrainage à Idriss Diallo. Chose qui a fait réagir de nombreux ivoiriens qui estiment que l’ancien buteur de Chelsea est victime de méchanceté.

La comédienne Yvidéro a également réagi suite à cette situation, affirmant que ce qui est arrivé à Didier aujourd’hui, doit servir de leçon à tous. «Les gens n’aiment pas les gens mais les gens aiment l’argent des gens. Hélas ... L’amitié vraie n’existe pas. Les relations de nos jours sont purement intéressées; les gens prétendent vous aimer mais une fois que vos ambitions sont plus grandes que les leurs, ils vous trouvent tous les défauts inimaginables et vous combattent avec la dernière énergie. Ceux avec qui vous riiez, dansiez et chantiez hier; aujourd’hui subitement deviennent des ennemis...‘’, se désole la comédienne.

Puis d'ajouter: ‘’La vie nous enseigne beaucoup de choses. J’assume mes dires ... Ce qui arrive à Drogba aujourd’hui doit nous servir de leçon à nous tous qui espérons voir changer les choses en Afrique, à nous qui voyons grand pour l’Afrique, à nous qui rêvons pour l’Afrique ... Didier, nous t’aimons, la jeunesse de Côte d’Ivoire, d’Afrique, d’Angleterre, de Turquie, de la Chine, du MONDE t’aime ... C’est parce qu’on ne peut pas voter pour toi sinon nous ne serions pas là à tergiverser. Tout ce que DIEU fait est BON; tu as UNE GRANDE DESTINÉE et sache que tout grand destin, pour s’accomplir, traverse de grandes épreuves'', s'est consolée Yvidéro.