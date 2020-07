Déçu du RHDP, Skelly depuis Bouaké: ''Que Soro Guillaume revienne''

Exaspéré par la situation qu’il dit vivre dans la ville de Bouaké, l’artiste Couper décaler, Skelly, a craché ses vérités au président Alassane Ouattara et au ministre Hamed Bakayoko…

Skelly: ‘’Monsieur Hamed Bakayoko, Monsieur Ouattara, vous nous faites honte‘’

L’artiste Couper décaler, Skelly a encore frappé. Après sa récente sortie contre la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (Sodeci), L’oiseau de Dieu vient de s’attaquer au régime Rhdp.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a craché ses vérités au ministre Hamed Bakayoko et au président Alassane Ouattara.

‘’Monsieur le ministre Hamed Bakayoko... si on s’adresse à toi aujourd’hui, c’est parce que, dans le gouvernement, c’est à toi seul qu'on peut parler. Hamed, la guerre n’est pas encore finie à Bouaké … Les rebelles de Soro Guillaume font désormais des petits métiers mais les nouveaux policiers que vous avez envoyés là; ce que les rebelles n’ont pas fait, la Police ivoirienne fait… Hamed Bakayoko, tu as lutté contre la corruption; tu as donné une nouvelle dimension à la police…. Le vieux tu as travaillé mais on a l’impression, nous qui sommes à Bouaké, que la guerre n’est pas encore finie… Tout le monde a peur …La Police de Bouaké est mauvaise…‘’, a-t-il interpellé.

Avant d’ajouter: ‘’Voilà un policier qui s’appelle Debordo. Comment un policier peut s’appeler Debordo? C’est du n’importe quoi…. Vos nouveaux policiers que vous affectez à Bouaké, c’est de la m… Je suis allé au marché de Bouaké, il y a un gars qui me propose de changer l’écran de mon téléphone et il me réclame 45 000 Fcfa… Il prend mon argent, il ne donne pas mon téléphone; j’appelle la police, un certain Konaté de la Pj de Bouaké, je lui présente mon voleur, il me dit que le voleur est son ami; donc lui, il ne fait rien. Il s’en va…Mais Hamed, depuis quand la police a des amis voleurs?", a-t-il interrogé.

Poursuivant, Skelly a fait savoir qu’il est déçu du régime Rhdp. A cet effet, il a souhaité le retour de l’ancien chef rebelle Soro Guillaume.

"Ici à Bouaké là, c’est chez Soro Guillaume. Ses gars sont nombreux içi, mais ils sont rentrés dans leurs coins. Il ne faut pas que les policiers de l’Etat, viennent frustrer les gens… On vole mon téléphone; je présente le voleur à un policier, et il me dit que le voleur est son ami. C'est ça la Police? C'est à cause de ça que vous voulez que le Rhdp reste au pouvoir? On ne veut plus du Rhdp en Côte d’Ivoire… Le peuple de Bouaké a peur. C’est parce que les gens ne peuvent pas parler… Monsieur Hamed Bakayoko, Monsieur Ouattara, vous nous faites honte … Si c’est comme ça, que Soro Guillaume revienne‘’, a martelé Skelly.

La ville de Bouaké a été l'épicentre de la rébellion armée qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2010. Une rébellion dirigée par Soro Guillaume qui avait scindé le pays en deux parties.