RHDP: ACTION 2020 propose Hamed Bakayoko si Ouattara...

La succession d'Alassane Ouattara, après le décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est de nouveau sur la table au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Alors qu'Adama Bictogo, soutenu par les députés et sénateurs, appelle le président ivoirien à briguer un 3e mandat, des militants se réclamant du mouvement ACTION 2020, souhaitent que la "proposition de candidature se fasse dans une large concertation sans compromettre l’élection de son candidat et la cohésion au sein de la famille". Ils voient en Hamed Bakayoko le candidat idéal pour le RHDP.

Voici le plan B du mouvement ACTION 2020 en cas de désistement de Ouattara

Ci-dessous la déclaration du mouvement ACTION 2020, qui se dresse contre toute candidature d'Alasssane Ouattara :

Le rappel à Dieu de notre regretté Premier ministre et candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre prochain oblige le RHDP à proposer un nouveau candidat consensuel qui répond aux critères de nouvelle génération que prône le président Alassane OUATTARA.

Pour rappel, au cours de son discours historique tenu devant les deux chambres du parlement, à Yamoussoukro le 5 mars 2020, le président de la République a annoncé sa volonté de ne pas se représenter tout en indiquant qu’il compte transférer le pouvoir à une équipe et non à un individu. Cette volonté du président implique clairement que n’importe lequel des membres de son équipe pouvait assurer la relève sans ambigüité à condition de satisfaire aux conditions d’éligibilité.

De plus, cette volonté du président recommande l’union sacrée des cadres et membres de la famille RHDP en vue de faciliter au Président le choix du candidat indiqué. Elle exige des cadres du parti, la franchise et la sincérité dans leur prise de position en vue d’éviter au RHDP la division et la frustration susceptible de créer une saignée.

De ce fait, nous ACTION 2020, mouvement politique proche du RHDP, souhaitons que le RHDP étant un parti fort et structuré, que toute proposition de candidature se fasse dans une large concertation sans compromettre l’élection de son candidat la cohésion au sein de la famille. En tout état de cause et quel que soit la circonstance du choix du candidat celui-ci devrait remporter les élections avec brio.

Considérant le décès brusque de notre candidat,

Considérant l’imminence des élections présidentielles qui se tiendront dans trois (3) mois ;

Considérant la nécessité pour le RHDP de conserver le pouvoir ;

Le Mouvement ACTION 2020 déclare :

- sa fidélité et son entière confiance au président de la République Alassane OUATTARA pour maintenir la bonne ambiance et la sérénité au sein du RHDP ;

- son attachement à l’union au sein de la famille RHDP ;

Et au regard de ce qui précède, le Mouvement ACTION 2020 invite les cadres du RHDP à faire bloc autour de l’un des leurs qui serait le candidat idéal.

Pour le Mouvement ACTION 2020, si choix il doit avoir parmi les dauphins du président Alassane OUATTARA, le ministre d’État, ministre de la Défense, Hamed BAKAYOKO serait le meilleur.

C’est pourquoi le Mouvement ACTION 2020 souhaite la candidature du ministre d’Etat, au cas où le Président de la République Alassane Ouattara renonçait à se porter candidat.

Toutefois, le Mouvement ACTION 2020 reste et demeure à l’écoute du mot d’ordre de la direction du parti pour son exécution.

Pour le Mouvement ACTION 2020

Le Président national

Kader FOFANA