Meiway : 30 ans après, il livre enfin le secret de son succès

Désiré Ehui Frédéric, plus connu sous le nom Meiway, fait partie de la crème de la musique ivoirienne. Fondateur du genre musical "Zoblazo", l'artiste-musicien totalise trente ans de carrière. Invité sur le plateau de la télévision NCI, l'homme a saisi l'occasion pour apporter son expérience à la nouvelle génération de chanteurs.

Meiway parle aux jeunes chanteurs

Meiway est sans contexte l'un des grands noms de la culture ivoirienne, voire africaine. De son vrai nom Désiré Ehui Frédéric, cet artiste-chanteur originaire de la ville de Grand-Bassam, dans le sud de la Côte d'Ivoire, après trente années de carrière, continue de faire vibrer les mélomanes grâce à ses productions musicales. Mais quel est donc le secret de la longévité artistique de cet homme de 58 ans ? Meiway a livré le secret de son succès sur le plateau de la chaine de télévision NCI.

"Ça passe très vite quand on est passionné. On ne se rend pas compte parce qu'au quotidien on travaille pour se mettre à jour comme un ordinateur. C'est comme cela qu'on arrive à se maintenir parce que le plus dur dans ce métier, ce n'est pas faire un hit. C'est de perpétuer les hits, c'est de les succéder. Il faut se mettre au travail régulièrement pour le faire. Ma musique est puisée du terroir, c'est puisé de la tradition "N'zima". Je suis un initié, c'est important. Derrière cela, il faut se remettre en question à chaque fois. Il ne faut pas dire que je suis arrivé. On arrive jamais dans ce métier parce que les petits ils arrivent. Si vous croisez les bras, ils vous dépassent", a déclaré le professeur Awolowo.

Auteur de treize albums, Meiway peut se vanter d'avoir glané plusieurs lauriers en Afrique. Récemment, il a obtenu le Prix spécial Canala d'or 2017 au Cameroun. Le chanteur a son actif cinq Kora.