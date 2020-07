Cameroun: Roger Milla, heureux du report de la CAN 2021

Légende au Cameroun, Roger Milla s’est prononcé sur le report de la CAN 2021. L’ancien attaquant est heureux de cette décision de la CAF qui permettra une meilleure organisation.

Le report de la CAN 2021, une aubaine pour Milla

Roger Milla est une figure emblématique du football camerounais. Ancien attaquant des Lions indomptables, il est une voix qui compte dans le football de son pays. Dans un entretien accordé ce mercredi au quotidien Le Jour, le vieux lion comme on le surnomme s’est dit heureux du report de la CAN 2021.

« C’est normal, ce report de la CAN pour 2022 et la reprogrammation du CHAN en 2021. Il y a le coronavirus qui continue de sévir là dehors. Il était tout à fait normal de reporter ces compétitions. La CAF a même mis assez de temps pour se prononcer sur ce report. Maintenant, il faut se préparer pour 2022; préparer déjà le CHAN pour 2021. Ça nous donne encore plus de chance de mettre une bonne fédération en place, mais aussi une bonne équipe », a-t-il expliqué.

Les infrastructures terminées pour la CAN 2021

Sous la menace d’un retrait d’organisation par la CAF, le Cameroun s’est longtemps fait peur avec un retard dans la construction des infrastructures. Ce sont ces retards qui avaient obligé la CAF à octroyer l’organisation de la CAN 2019 à l’Egypte et la CAN 2021 au Cameroun. Ces difficultés sont loin derrière, à en croire Roger Milla. A l’exception du stade d’Olembé.

« Les infrastructures sont déjà finies. Les entrepreneurs ont promis de livrer le stade d’Olembé en fin novembre. C’est dans quatre mois. J’invite le peuple camerounais à comprendre qu’il y a eu ce report et qu’il faut l’accepter…Toutes les nations auront le temps de se préparer et bien avant, on aura disposé du temps pour terminer les éliminatoires de la CAN 2021 », a ajouté l’ancien joueur star des Lions indomptables.