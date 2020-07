Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 27 juillet 2020

Lundi 27 juillet 2020, la titrologie ou la revue de la presse ivoirienne est largement dominée par la présidentielle du 31 octobre 2020. Les journaux locaux traitent en majorité de la probable candidature d'Alassane Ouattara au nom du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). L'actualité porte également sur la convention du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le plébiscite de Laurent Gbagbo en tant que candidat unique du Front populaire ivoirien (FPI) à la présidentielle.

Titrologie, Ouattara, Bédié et Gbagbo candidats ?

"Duncan et Marcel Amon-Tanoh sont mes frères", a déclaré Alassane Ouattara au cours d'une rencontre avec les populations du Sud-Comoé, nous rapporte Fraternité Matin, dans sa parution du lundi 27 juillet 2020. Le journal gouvernemental écrit également que "les houphouëtistes font bloc autour de leur leader", dont ils sollicitent la candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. D'ailleurs, Le Jour Plus, aborde le même sujet en barrant à sa Une : "Présidentielle 2020, le Woroba, le Moronou, le Zanzan, le Walèbo... pour la candidature de Ouattara". Dans sa titrologie, Le Patriote, écrit que "les femmes du RHDP rendent gloire" à Amadou Gon Coulibaly et "réclament Ouattara".

Pour sa part, Le Nouveau Réveil, traite du plébiscite d'Henri Konan Bédié à la convention de désignation du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en vue de la présidentielle. "HKB, le plébiscite de la base", affiche notre confrère, qui parle d'une "belle leçon de démocratie interne du PDCI". L'Intelligent d'Abidjan, soutient que Laurent Gbagbo a été désigné candidat du Front populaire ivoirien à la présidentielle.

Le Quotidien d'Abidjan, est formel : Alassane Ouattara se trouve "au milieu d'un feu dévorant" au regard de la "situation sociopolitique explosive". "Présidentielle 2020, Laurent Gbagbo plébiscité candidat unique de son parti", peut-on lire à la Une de Le Courrier d'Abidjan. À en croire Le Sursaut, des cadres du RHDP "ont gaspillé l'héritage" de Ouattara.