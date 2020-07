Dislocation du groupe Kiff no beat: Didi B dit toute la vérité

Deux membres du groupe Kiff no beat, à savoir Elown et Didi B, se sont expliqués sur les soupçons de dislocation, qui planent sur le quintette.

Les membres du groupe Kiff no Beat vont-ils se séparer ?

Le célèbre groupe ivoirien ''Kiff no beat'' a révolutionné le rap en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Révélés en 2010 grâce à un concours de rap dénommé Faya Flow qu'ils ont brillamment remporté, les cinq compagnons que sont Didi B, Jochar, Elown, Black K et Eljay se sont véritablement imposés comme les leaders du rap en Côte d'Ivoire.

Cependant, des faits qui se sont produits ces derniers mois au sein du groupe, font croire à une éventuelle dislocation. En novembre 2019, Didi'B avait déjà dévoilé un single solo dénommé ''Assinie''.

Trois mois plus tard, c'était au tour d'Elow'n de tenter une expérience solo en dévoilant un single intitulé ''Ya pas cours''. Eljay s’est, lui aussi mis dans la tendance avec la chanson ‘’le péché’’. Et plus récemment, Didi B et Elown sont encore revenus à la charge avec d'autres productions solos.

Invité individuellement sur la Nouvelle Chaîne ivoirienne (NCI), Didi B et Elown se sont expliqués sur la situation. ‘’Nous sommes dans un programme de carrière solo. Pour dire vrai, nous sommes en train de faire des projets solos. C'est moi qui ai commencé. Après, les autres ont suivi…Mais cela ne veut pas dire qu’il faut s’attendre à une dislocation du groupe. Il faut qu’on explique aux gens que ça existe déjà. Il y a plusieurs groupes qui l’ont fait‘’, a expliqué Didi B.

Avant de donner la raison pour laquelle chacun d’eux s’essaie en solo. ‘’C’est juste que dans un morceau de 4 minutes, on ne s’exprime pas assez alors que nous, on a envie de s’exprimer. Le groupe Kiff no beat, ce n’est pas la prison‘’, a-t-il ajouté.

Quant à Elown, il a expliqué que c’est un fait qui a toujours existé depuis la création du groupe Kiff no beat. ‘’Depuis le début, nous avons fait des chansons solos. Même dans nos différents albums, il y a des solos. On a toujours fonctionné comme ça. Le groupe Kiff no beat est toujours en place. La preuve, en 2020, nous avons fait deux chansons ensemble‘’, a-t-il indiqué.