Invisible depuis un moment, Micou Izé Izé se "cherche"

Micou Izé Izé a été propulsé sur la scène musicale ivoirienne grâce au groupe zouglou 100 Façons. Véritable noceur, ce manager de bar s'est rendu célèbre par ses pas de danse particuliers sur la chanson "Mon zouglou". Mais les relations entre le "père" Izé Izé et les deux chanteurs (Léo et Prince) ont pris une autre tournure au point de susciter une grosse polémique sur la toile. Depuis un moment, le danseur a disparu des radars du showbiz.

Micou Izé Izé veut devenir homme d'affaires

L'histoire entre Micou Izé Izé et le groupe 100 Façons a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire. Des mélomanes se sont dit choqués du comportement du danseur de Léo et Prince. En effet, le "père Izé", comme il aime se faire appeler, a figuré dans le clip de la chanson "Mon zouglou", figurant sur "Ordre du jour", le dernier album de ladite formation musicale. Avec des pas de danse très particuliers, Micou Izé Izé a contribué à la promotion du titre. Puis le danseur a décidé de voir grand. Selon les explications des chanteurs, il empochait des cachets pour danser au son de la musique. Mais Micou a toujours réfuté ces accusations.

"Il y a des gens qui veulent partager des moments de joie avec moi, et c’est lorsque je danse, que de manière délibérée, les gens me donnent quelque chose sinon je ne signe pas de contrat avant d’aller quelque part", a laissé entendre le manager de bar sur le plateau de Peopl'Emik lors d'une confrontation avec le groupe 100 Façons. Aujourd'hui, la tension semble avoir baissé entre les deux parties. Guy-Mathieu Nahounou (Léo) et Joël Kipré (Prince) se consacrent à la promotion de leur nouvel opus. Il n'empêche que Micou Izé Izé se fait de plus en plus rare alors qu'il avait annoncé la sortie d'un single.

À la vérité, Micou Izé Izé n'est pas trop chaud pour aborder une carrière musicale. Ce qu'il souhaite, c'est développer ses activités. Il l'a exprimé sur les ondes de Vibe Radio. "Je veux mettre en place une chambre froide et me lancer dans la poissonnerie. Je veux faire le commerce de poisson frais, c’est un business vraiment fructueux. Mon grand frère faisait cette activité-là, j’ai travaillé un moment avec lui, c’est une activité rentable", a lâché le noceur. Profitant de l'occasion, Micou a confié qu'il recherche 12 millions de francs CFA pour démarrer cette activité qui lui tient énormément à cœur. "J’ai un de mes "bon vieux-père" binguiste qui a promis me financer pour démarrer, j’attends son signal. Je veux bara (travailler), sinon c’est chaud, j’ai une grande fille avec moi, dont je dois payer les cours pour la prochaine rentrée scolaire", s'est exprimé le danseur.