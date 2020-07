Appelé à être le candidat du RHDP: Voici ce que Ouattara a décidé

Le chef de l'Etat sortant, Alassane Ouattara, n'a pas répondu favorablement ce mercredi à l’appel du pied de la haute direction de son parti, le RHDP, l’invitant à rempiler pour un troisième mandat présidentiel.

2020: Alassane Ouattara pas encore officiellement désigné candidat du RHDP

Alassane Ouattara sera-t-il le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain? Le chef de l'Etat sortant n'a pas donné sa réponse à l’issue de la réunion du Conseil politique de son parti, tenue ce mercredi 29 juillet 2020 à Abidjan. Une réunion cruciale qu’il a lui-même dirigée. Il ne prend pas pour le moment la relève du défunt Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre et candidat désigné, décédé subitement le mercredi 8 juillet des suites d’un malaise cardiaque.

Le décès d'Amadou Gon a bouleversé tous les calculs au sein du RHDP. Pour les cadres de son parti, Alassane Ouattara est le seul candidat capable d'éviter une guerre des héritiers au sein du parti, à quelque trois de la tenue du scrutin. Tous les intervenants au cours de la réunion ont appelé le président de la République à revenir sur sa décision du jeudi 5 mars dernier, devant les deux chambres du Parlement de ne pas rempiler pour un 3è mandat.

Evoquant une "situation exceptionnelle", ceux-ci ont demandé au chef de l'Etat sortant d’accepter d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020 pour, disent-ils, garantir la stabilité sociopolitique et économique, mais également pour poursuivre son œuvre de développement à la tête de l’Etat. La réponse d'Alassane Ouattara, a été toute autre.

"Je prends acte des résolutions du Conseil Politique et de votre demande. Je vous demande de continuer d'avoir une pensée pour Amadou Gon et de me laisser le temps du deuil et du recueillement avant de vous donner une réponse".