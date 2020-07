Pris entre le marteau de l'Etat et l'enclume du RHDP, Ouattara décide !

L'agenda est particulièrement chargé pour Alassane Ouattara, ce mercredi 29 juillet 2020, qui devra présider coup sur coup un Conseil des ministres, cette matinée, et un Conseil politique du RHDP, dans l'après-midi.

Présidentielle 2020 : Alassane Ouattara à la croisée des chemins

Épuisé par un demi-siècle d'intenses activités aussi bien à l'international qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a appelé ses partisans à le laisser aller se reposer pour se consacrer désormais à sa famille. Ainsi, le président ivoirien avait-il, en accord avec les autres cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), désigné Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2020. Mais le décès du Premier ministre vient remettre en selle le Président Ouattara à trois mois de ce scrutin crucial.

En effet, les dignitaires, élus et autres cadres du parti unifié lancent d'incessants appels au président Alassane Ouattara pour qu'il revienne sur sa décision de passer la main à une jeune génération. Le harcèlement politique est d'autant plus accru que la résidence présidentielle ne désemplit plus, ces derniers jours, tant les délégations se succèdent pour « implorer » ADO à briguer un 3e mandat.

Ce mercredi est donc le jour choisi par le chef de l'État pour dire si oui ou non il rempilera pour une nouvelle mandature. Rendez-vous est donné à toutes les instances du parti présidentiel au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, sur le coup de 15h 30, pour un nouveau Conseil politique en vue « d'analyser le contexte sociopolitique ». Le discours du Président du RHDP est d'ailleurs très attendu à cette réunion. Mais avant cette réunion, le Chef de l'État devra préalablement présider le Conseil des ministres hebdomadaire, qui se tient au Palais de la Présidence, dès 10h.

Dans l'une comme dans l'autre réunion, les décisions d'Alassane Ouattara sont très attendues, car elles engagent non seulement l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais aussi celui particulier du RHDP, en cette année électorale.