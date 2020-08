Football, mercato: Jérémie Boga va-t-il rester à Sassuolo?

Meilleur joueur de Sassuolo cette saison, Jérémie Boga est courtisé par de grandes écuries européennes. Estimé à 30 millions d’euros, l’ivoirien pourrait cependant rester au sein du club italien.

Sassuolo peut garder Jérémie Boga

Auteur de 11 buts cette saison toutes compétitions confondues avec Sassuolo, Jérémie Boga a livré des prestations plus que convaincantes cette année. Formé par Chelsea, le joueur de 23 ans a pris une autre dimension. Les performances de Jérémie Boga ne sont pas passées inaperçues aux yeux des grandes écuries. Estimé à 30 millions d’euros, le joueur passé par Rennes pourrait cependant rester à Sassuolo. C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’administrateur délégué de l’équipe italienne au micro de la Sky Italia. « Il fait partie de ceux qui ont beaucoup de courtisans. S’il va rester ? Nous pensons qu’il peut encore beaucoup progresser et qu’il peut le faire à Sassuolo. On verra… », a déclaré le dirigeant. Jérémie Boga possède encore deux années de contrat avec Sassuolo.

Naples et Dortmund sur Jérémie Boga

Sélectionné à une seule reprise avec les Eléphants en 2017, Jérémie Boga est dans le viseur de Naples et le Borussia Dortmund notamment. Ambitieux, les pensionnaires du San Paolo qui ont récemment recruté Victor Osimhen veulent renforcer leur attaque avec un joueur capable d’apporter de la percussion et de la vitesse sur un côté. Né à Marseille, l'attaquant était également annoncé sur les tablettes de l’OM. Mais, les difficultés financières du club phocéen l’éliminent de cette course. Quant au Borussia Dortmund, il est réputé pour enrôler les jeunes joueurs à forte valeur marchande et qui ont marge de progression importante. Les cas de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ousmane Dembélé et plus récemment Jadon Sacho sont évocateurs de cette politique du club allemand. En tout état de cause, Boga ne devrait pas manquer d’offres lors de ce mercato.