Exilé, Pourquoi Guillaume Soro ne parle plus : Ce qu'il prépare

Candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020, Guillaume Soro est toujours hors de la Côte d'Ivoire. Le leader de Générations et peuples solidaires (GPS), pourchassé par le pouvoir d'Abidjan, est en exil en France depuis le 23 décembre 2019. Depuis un moment, le député de Ferké s'est muré dans un silence assourdissant. El Hadj Mamadou Traoré, l'un de ses proches, donne les raisons du retrait de son mentor.

Voici pourquoi Guillaume Soro ne parle pas

Guillaume Soro séjourne encore en France. L'ancien président de l'Assemblée nationale est au pays d'Emmanuel Macron depuis son retour manqué du 23 décembre 2019. En effet, ce jour-là, le député de Ferké, qui avait quelques mois plus tôt annoncé sa candidature à la présidentielle 2020, n'a pu regagner la Côte d'Ivoire, comme il avait souhaité. Le pouvoir d'Alassane Ouattara le soupçonnait d'avoir tenté de déstabiliser le pays. Finalement, un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Face à cette situation, Guillaume Soro choisit de dérouter son avion au Ghana voisin et s'envole ensuite pour la France. Cela fait donc huit mois que l'ex-chef rebelle est en exil. Toutefois, l'homme politique soutient ferment qu'il sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, sa condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme ne peut briser son rêve de gouverner la Côte d'Ivoire.

Mais le fondateur de Générations et peuples solidaires se fait bien discret ces jours-ci. Guillaume Soro s'exprime rarement sur l'actualité ivoirienne pourtant très fournie. Dans une publication sur sa page Facebook, El Hadj Mamadou Traoré explique le lourd silence de l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara. "Guillaume Soro est resté ces derniers temps silencieux pour rédiger ,avec des experts,son projet de société et son programme de gouvernement. Et au moment voulu, il s'adressera à ses partisans et aux Ivoiriens pour leur faire part de ses projets pour la Côte d'Ivoire. Le silence actuel de Guillaume Soro est un silence voulu et non imposé", a écrit le cadre de GPS. Le message est clair. Guillaume Soro maintient sa candidature et croit en sa victoire.