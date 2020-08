Retour de Gbagbo: Ce que PDCI et FPI ont décidé de faire

Une rencontre bipartite s’est tenue, jeudi 6 août 2020, entre une délégation du Front populaire ivoirien (FPI), conduite par son secrétaire général Assoa Adou, et le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan Bédié.

Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire: Ce qui ressort du conclave PDCI-FPI à Abidjan

Au menu des échanges entre les deux alliés, le rétablissement du droit de vote de Laurent Gbagbo et son retour en Côte d’Ivoire. Le PDCI s'est engagé à soutenir son nouvel allié, le FPI, dans ses actions visant à obtenir le retour en Côte d’Ivoire de l’ex-président ivoirien acquitté il y a un peu plus d’un an mais contraint de rester hors du pays en dépit de l’assouplissement des conditions assorties à sa libération par la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI).

«Le PDCI-RDA a marqué au FPI son accord pour prendre part aux actions prévues par celui-ci en vue de rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits, mais également pour son retour en Côte d’Ivoire », informe le communiqué final signé de Maurice Kakou Guikahué, pour le PDCI-RDA, et d'Assoa Adou, pour le FPI.

Candidat désigné de son parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020, Gbagbo a vu son nom être rayé de la liste électorale provisoire rendue publique le 1er août dernier par la Commission électorale indépendante (CEI). Raison invoquée pour justifier cette radiation, sa condamnation à 20 ans de prison par contumace par le tribunal d’Abidjan, assortie de 7 ans de privation de ses droits civiques.

« Après des échanges fructueux, les délégations du PDCI- RDA et du FPI ont trouvé inacceptable, le refus d’un passeport ordinaire à un citoyen ivoirien et se sont étonnés de la radiation du Président Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire 2020 », dénonce le communiqué. « Le PDCI- RDA a réaffirmé son soutien au Président Laurent Gbagbo et marqué sa solidarité au FPI dans sa lutte actuelle pour la restauration de la dignité du Président Laurent Gbagbo », rassure le parti dirigé par Henri Konan Bédié.