KKB s'attaque aux militants "papillons" du PDCI-RDA: Billon cité

L’ex-président de la jeunesse du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Kouadio Konan Bertin dit KKB, était l’invité, mardi 4 août 2020 de l’émission « Ca fait l’actualité » diffusée sur la première chaine de télévision ivoirienne (RTI1).

PDCI: Accusé de s'en être pris à Billon, KKB fait des précisions

L’ancien député de la commune balnéaire de Port-Bouët est à l’occasion revenu sur les supposés griefs qu’il aurait proférés contre Jean Louis Billon, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, en charge de la propagande du parti. Dans ses explications, Kouadio Konan Bertin précise qu’il n’est nullement opposé aux ambitions de l’ex-ministre du commerce, de briguer la candidature du PDCI-RDA en vue du scrutin présidentiel de 2020.

«Je ne pense pas avoir dit des griefs ou quoi que ce soit contre lui (...) Je dis: quand on vient au PDCI-RDA, il faut accepter de faire ses classes, parce que j’ai peur des militants papillons qui sont les jours pairs dans un parti politique et après ils deviennent indépendants; et moi, ça me cause un problème. Il faut de la cohérence en tout et le PDCI-RDA ne peut pas se permettre de confier son destin à des gens qui n’ont pas de cohérence dans leur militantisme, dans le cheminement politique », a rappelé l’ex-député.

KKB est actuellement très remonté contre la direction du PDCI après le rejet de son dossier de candidature au poste de candidat du parti à la présidentielle d'octobre, au profit d'Henri Konan Bédié. Candidat unique, Bédié a tout naturellement été plébiscité à la dernière convention d’investiture tenue les 26 et 27 juillet dernier.