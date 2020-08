Après le discours de Ouattara, Tidjane Thiam lance un message fort aux Ivoiriens

Tidjane Thiam s'est adressé à l'ensemble de ses compatriotes ivoiriens à l'occasion de la commémoration du 60è anniversaire de l'indépendance de la Côte d’Ivoire ce vendredi 07 Août 2020. L'ancien patron du Crédit Suisse et ex ministre du Président Henri Konan Bédié se félicite des importants acquis réalisés par la Côte d'Ivoire depuis les indépendances et espère que les Ivoiriens demeureront profondément attachés aux valeurs de dialogue, de fraternité et de tolérance.

Tidjane Thiam: "Nous gagnerons les combats qui nous attendent et remporterons de nouvelles victoires pour les générations futures"

"Mes chers compatriotes, chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d’Ivoire, Ce 7 aout 2020 marque le soixantième anniversaire de l’indépendance de notre pays. Ce n’est pas sans une certaine émotion que je me joins à vous pour célébrer ensemble le souvenir des combats et des victoires de nos pères.

Sous la conduite de Feu le Président Felix HOUPHOUËT BOIGNY et de ses compagnons, la Côte d'Ivoire a connu une transformation inégalée sur le plan physique, avec toutes les infrastructures dont nous jouissons jusqu’à ce jour mais elle a surtout, et de façon plus significative, connu une transformation en termes de valeurs, devenant pour les Ivoiriens et au-delà pour de nombreux Africains, le pays de la Paix et du Dialogue.

Malgré les difficultés auxquelles notre Nation a dû faire face à différents moments de notre histoire, je reste convaincu que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, demeurent profondément attachés à ces valeurs de dialogue, de fraternité et de tolérance.

D’immenses progrès ont été réalisés grâce aux efforts de tous, nos mères, nos filles et nos sœurs si travailleuses, nos braves paysans, nos entrepreneurs dans tous les secteurs de l’économie, formel ou informel, nos travailleurs des secteurs sociaux, santé et éducation, nos fonctionnaires, nos agents des forces de défense et de sécurité, nos élèves et étudiants, nos leaders religieux, nos ingénieurs, nos journalistes, nos artistes qui contribuent tant à notre identité et au rayonnement de notre culture.

Je tenais, en cette journée historique, à reconnaitre la contribution de chacune et de chacun et à vous remercier tous bien sincèrement pour nous avoir menés aussi loin, en soixante ans.

Nous sommes de nouveau aujourd‘hui à une période critique de notre histoire en tant que Nation et nous devons, comme nos ainés l’ont fait avant nous, trouver dans nos valeurs éternelles d’union, de paix et de dialogue la force et la détermination nécessaires pour relever les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés.

En ce jour du 7 Août 2020 , mon vœu le plus cher est que nous bâtissions ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle pour le plus grand bonheur de nos populations, le bonheur de toutes les composantes de notre belle Nation, dans toute leur diversité et dans toute leur richesse.

Ensemble nous gagnerons les combats qui nous attendent et remporterons de nouvelles victoires pour les générations futures.

Bonne fête et que Dieu bénisse notre beau pays.

Tidjane Thiam