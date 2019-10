Hommage à Houphouët : Félix Anoblé félicite Ouattara et ignore Bédié

Feu le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 114 ans ce 18 octobre 2019. A l'occasion de son anniversaire, ce 18 octobre 2019, Félix Anoblé, président du Forum des Houphouëtistes, a tenu à marquer le pas pour rendre un hommage appuyé au père fondateur, mais également appeler ses compatriotes à marcher dans les pas du Vieux en œuvrant pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale.

Félix Anoblé: "Seul un climat de paix et de démocratie" en 2020

DÉCLARATION DU FORUM DES HOUPHOUETISTES A L' OCCASION DU 18 OCTOBRE, DATE ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE FEU LE PRÉSIDENT FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY.

Le Forum des Houphouëtistes, organisation de la société ivoirienne profondément attachée aux idéaux et à la philosophie politique de Felix Houphouët-Boigny voudrait en ce jour du 18 octobre, date anniversaire de sa naissance, saluer sa mémoire.

En cette occasion spéciale et majeure pour la nation ivoirienne dont il fut le principal et patient bâtisseur, le FORUM DES HOUPHOUETISTES voudrait rappeler tous les Ivoiriens et Ivoiriennes à son bon souvenir et à s'approprier sa pensée politique et ses enseignements de paix, de dialogue, de tolérance, d'union et de rassemblement en vue de la construction harmonieuse et durable de notre pays.

Le Forum des HOUPHOUETISTES, voudrait, en cet instant historique et du souvenir, lancer à tous les acteurs nationaux un solennel et vibrant appel à la retenue dans les propos, actions, faits et gestes avant, pendant et après les échéances électorales de l'année prochaine.

Conscient que seul un climat de paix et de démocratie apaisée peut aboutir au progrès et à l'essor global de la Côte d'Ivoire, le FORUM DES HOUPHOUETISTES, voudrait encore en appeler à l'esprit de cohésion, de pardon, de réconciliation et de paix dans la droite ligne de l'héritage à nous tous légué par feu le président Félix Houphouët-Boigny pour éviter à la nation une nouvelle et désastreuse crise.

Enfin, le Forum des HOUPHOUETISTES, voudrait saluer et FELICITER le Président de la République SEM Alassane OUATTARA pour sa courageuse et constante politique de la main tendue à tous et à toutes en vue de la paix et de la stabilité et ce, conformément à la philosophie et à l'idéal de paix du Sage de Yamoussoukro.

Fait à Abidjan, le 17 octobre 2019

Le président Félix Miézan Anoblé