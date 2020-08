Candidature de Drogba: Ça chauffe à la FIF, le ministre des Sports cité

L’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est marquée par la candidature de Didier Drogba. En grande difficulté depuis le début du processus, la star du football ivoirien est en passe de réussir un premier grand coup en faisant valider sa candidature. Mais, tout ceci ne se passe pas sans tensions.

Forcing pour valider la candidature de Drogba ?

C’est l’argument avancé depuis quelques jours par les partisans d’Idriss Diallo et Sory Diabaté. Des pressions seraient exercées sur les membres de la Commission électorale de la FIF pour faire valider la candidature de Didier Drogba à la présidence de l’instance.

Si l’argument des menaces parait pour beaucoup surfait, il faut dire que les reports de la Commission présidée par René Diby, donnent du grain à moudre. D’abord annoncée pour jeudi dernier, puis samedi et maintenant « lundi ou mardi », l’annonce de la liste des candidatures retenues, tarde.

Ces dernières heures, la rumeur fait état de ce que le ministre des Sports, Danho Paulin Claude serait intervenu auprès des membres de la Commission pour une validation aux forceps de la candidature de Didier Drogba. Faux, rétorque l’intéressé joint dimanche par le journaliste Anoncia Séhoué, bien introduit dans le milieu du sport ivoirien.

« Je suis ministre du Sport et non du football. Ils doivent faire leur campagne auprès des clubs et non du ministre qui ne vote pas », a-t-il déclaré au confrère. Entre temps, plusieurs partisans de Didier Drogba annoncent déjà la validation de la candidature du meilleur buteur de l’histoire des Eléphants.

Les partisans de Drogba ne boudent pas leur plaisir

Dans le doute après l’épisode des parrainages qui a été douloureux pour leur idole, les partisans de Didier Drogba ont depuis quelques jours le sourire avec les rumeurs annonçant la présence de leur idole dans les starting-blocks.

Il faut dire que ces informations assurant que la candidature de l’ancien joueur de Chelsea, a été validée, sont une véritable délivrance pour eux eu égard à la composition du dossier qu’il a déposé le 1er août 2020 devant la Commission électorale.

Car, outre les doubles parrainages, Didier Drogba a le soutien de deux entités issues de dissidences à savoir une partie de l’Africa Sports et une partie de l’association des arbitres. Ce dernier groupe avait même été désavoué par la FIF en juillet dernier.

L’instance fédérale a assuré ne reconnaitre que la seule association présidée par l’arbitre Coulibaly Souleymane qui s’est prononcée en faveur de Sory Diabaté. Les prochaines heures s’annoncent donc chaudes pour la Commission électorale de la Fédération.